5 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? ekranlarda olurken 13:00'da Magazin D Yaz programı Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise sevilen dizi Aşkın Tarifi yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

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Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne saat 07.00'da Sihirli Annem ile başlayan kanalda 13:00'da Magazin D Yaz yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Aşkın Tarifi Kanal D izleyicisi karşısına geçiyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı... 5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Yalan Dünya 16:15 Aşk-ı Memnu 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Aşkın Tarifi 23:45 Mars’ta Kıyamet Kanal Dkanal d yayın akışı