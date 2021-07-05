5 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? ekranlarda olurken 13:00'da Magazin D Yaz programı Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise sevilen dizi Aşkın Tarifi yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...
Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne saat 07.00'da Sihirli Annem ile başlayan kanalda 13:00'da Magazin D Yaz yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Aşkın Tarifi Kanal D izleyicisi karşısına geçiyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...
5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
23:45 Mars’ta Kıyamet