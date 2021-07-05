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5 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? ekranlarda olurken 13:00'da Magazin D Yaz programı Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise sevilen dizi Aşkın Tarifi yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

5 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne saat 07.00'da Sihirli Annem ile başlayan kanalda 13:00'da Magazin D Yaz yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Aşkın Tarifi Kanal D izleyicisi karşısına geçiyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:45 Mars’ta Kıyamet

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