5 Temmuz 2021 Pazartesi Müge anlı bugün neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert  yayından mı kaldırıldı?

Sabah kuşağında reytingleri alt üst eden Müge Anlı ile Tatlı Sert, programı her sabah ATV'de yayınlanıyordu. Ancak 5 Temmuz 2021 Pazartesi gününde programın yayınlanmadığını gören vatandaşlar internet arama motorlarında 5 Temmuz 2021 Müge anlı bugün neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert yayından mı kaldırıldı? sorularına yanıt arıyor.

5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ MÜGE ANLI BUGÜN NEDEN YOK?

5 Temmuz 2021 Pazartesi gününde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finaline girdiği için yayınlanmayacak. ATV'nin yayın akışında da programa yer verilmedi. Programın başlangıç saatinde Kardeşlerim dizisi tekrar bölümüyle ekrana geliyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YAYINDAN MI KALDIRILDI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayından kaldırılmadı. Program sezon finalinde olduğu için ekranlara gelmeyecek. Programın ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.