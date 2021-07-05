5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema : Ben - Hur TRT 2'de
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07:30'da Karalama Defteri ekranda olurken 09:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. Akşam ise Yabancı Sinema : Ben - Hur ekranlarda oluyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 de bugün ne var? 07:00'da Nakkaşın Fırçası ekrana gelirken 09:00'da Sarayın Lezzetleri yayınlanıyor. Akşam ise Yabancı Sinema : Ben - Hur TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte
5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı
06:30 Film Arkası
07:00 Nakkaşın Fırçası
07:30 Karalama Defteri
08:00 Renkler
08:15 Sinema +
09:00 Sarayın Lezzetleri
09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
10:30 Geziyorum
11:00 Kelimeler ve Şeyler
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat - Kolaj
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Muasır
14:00 Kısa Bir Ara
14:15 Belgesel : Sayılar ( Numbers )
15:00 Bizim Resmimiz
15:30 Geri Dönüşen Sanat
15:45 Ahenk
16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Para
19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:30 Anadolu Arkeolojisi
20:00 Yabancı Sinema : Ben - Hur
23:30 Mim