5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema : Ben - Hur TRT 2'de TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07:30'da Karalama Defteri ekranda olurken 09:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. Akşam ise Yabancı Sinema : Ben - Hur ekranlarda oluyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...

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TRT 2 de bugün ne var? 07:00'da Nakkaşın Fırçası ekrana gelirken 09:00'da Sarayın Lezzetleri yayınlanıyor. Akşam ise Yabancı Sinema : Ben - Hur TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 06:28 İstiklal Marşı 06:30 Film Arkası 07:00 Nakkaşın Fırçası 07:30 Karalama Defteri 08:00 Renkler 08:15 Sinema + 09:00 Sarayın Lezzetleri 09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 10:30 Geziyorum 11:00 Kelimeler ve Şeyler 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat - Kolaj 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Muasır 14:00 Kısa Bir Ara 14:15 Belgesel : Sayılar ( Numbers ) 15:00 Bizim Resmimiz 15:30 Geri Dönüşen Sanat 15:45 Ahenk 16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 18:00 Hayat Sanat 18:30 Belgesel: Para 19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 19:30 Anadolu Arkeolojisi 20:00 Yabancı Sinema : Ben - Hur 23:30 Mim TRT 2TRT 2 yayın akışı