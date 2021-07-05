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5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema : Ben - Hur TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07:30'da Karalama Defteri ekranda olurken 09:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. Akşam ise Yabancı Sinema : Ben - Hur ekranlarda oluyor. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...

5 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema : Ben - Hur TRT 2'de

TRT 2 de bugün ne var? 07:00'da Nakkaşın Fırçası ekrana gelirken 09:00'da Sarayın Lezzetleri yayınlanıyor. Akşam ise  Yabancı Sinema : Ben - Hur TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 

5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 

06:28 İstiklal Marşı

06:30 Film Arkası

07:00 Nakkaşın Fırçası

07:30 Karalama Defteri

08:00 Renkler

08:15 Sinema +

09:00 Sarayın Lezzetleri

09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

10:30 Geziyorum

11:00 Kelimeler ve Şeyler

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat - Kolaj

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Muasır

14:00 Kısa Bir Ara

14:15 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

15:00 Bizim Resmimiz

15:30 Geri Dönüşen Sanat

15:45 Ahenk

16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Para

19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:30 Anadolu Arkeolojisi

20:00 Yabancı Sinema : Ben - Hur

23:30 Mim 

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