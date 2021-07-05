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  3. 5 Temmuz 2021On Numara çekiliş sonuçları

5 Temmuz 2021On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'nın 5 Temmuz Pazartesi günkü çekilişinde büyük ikramiye 227.232 TL oldu. Bu kapsamda On Numara çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 5 Temmuz 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

5 Temmuz 2021On Numara çekiliş sonuçları

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın 5 Temmuz Pazartesi  günkü çekilişinde büyük ikramiye 227.232 TL oldu. Bu kapsamda On Numara'nın 5 Temmuz Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından merak edildi. İşte On Numara 5 Temmuz 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...  

ON NUMARA 5 TEMMUZ 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 Temmuz Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

5 Temmuz 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 2 TEMMUZ 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 Temmuz Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

06 07 11 13 16 17 18
20 21 24 26 28 36 42 44
50 53 55 56 66 77 80

On Numara çekiliş sonuçları 2 Temmuz 2021 (MPİ)

On Numara çekiliş sonuçları 2 Temmuz 2021 (MPİ)

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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