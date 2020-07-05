Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 5 Temmuz koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün? konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN

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4 TEMMUZ KORONAVİRÜS VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 48 bin 248 test yapıldı, 1154 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1214 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 584 bin 066, vaka sayısı 204 bin 610, vefat sayısı 5 bin 206 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1093, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı ise 179 bin 492 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

24 Haziran'da 1492 olan yeni vaka sayısının 1172'ye indiğini belirten Fahrettin Koca, "Virüsün yayılması hızlı, vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların yüzde 11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin yüzde 70'ten fazlası bu yaş grubundan." ifadesini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 11 milyon 205 bin 5'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 529 bin 380 kişi öldü, virüs saptanan 6 milyon 354 bin 269 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 321 bin 356 aktif vaka bulunuyor.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

ABD'de yeni tip koronavirüs salgında 2 milyon 890 bin 588 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 132 bin 101 kişi yaşamını yitirdi. Günlük vaka ve ölüm sayısı da katlanarak artmaya devam ediyor.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 501 bin 353), Rusya (667 bin 883), Hindistan (628 bin 205), İspanya (297 bin 183), Peru (292 bin 4), Şili (284 bin 541), İngiltere (283 bin 757), İtalya (240 bin 961), Meksika (238 bin 511), İran (232 bin 863), Pakistan (221 bin 896), Türkiye (202 bin 284), Suudi Arabistan (197 bin 608), Almanya (196 bin 717), Güney Afrika (168 bin 61), Fransa (166 bin 378), Bangladeş (156 bin 391), Kolombiya (106 bin 110), Kanada (104 bin 772), Katar (97 bin 897), Çin (83 bin 542), Mısır (71 bin 299), İsveç (70 bin 639), Arjantin (69 bin 941), Belarus (62 bin 698), Belçika (61 bin 727), Endonezya (60 bin 695), Ekvador (59 bin 468), Irak (53 bin 708) ve Hollanda (50 bin 335).”

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 61 bin 990, İngiltere 43 bin 995, İtalya 34 bin 818, Fransa 29 bin 875, Meksika 29 bin 189, İspanya 28 bin 368, Hindistan 18 bin 241, İran 11 bin 106, Peru 10 bin 45, Rusya 9 bin 859, Belçika 9 bin 765, Almanya 9 bin 64, Kanada 8 bin 642, Hollanda 6 bin 113, Şili 5 bin 920, İsveç 5 bin 411, Türkiye 5 bin 167, Ekvador 4 bin 639, Çin 4 bin 634, Pakistan 4 bin 551, Kolombiya 3 bin 641, Mısır 3 bin 120, Endonezya 3 bin 36, Güney Afrika 2 bin 844, Irak 2 bin 160, Bangladeş 1968, Suudi Arabistan 1752, Arjantin 1385, Belarus 405 ve Katar 118."