Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 5 Temmuz koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün? konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye günlük koronavirüs tablosunu açıkladığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

4 TEMMUZ KORONAVİRÜS VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 48 bin 248 test yapıldı, 1154 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1214 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 584 bin 066, vaka sayısı 204 bin 610, vefat sayısı 5 bin 206 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1093, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı ise 179 bin 492 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, 4 Temmuz'da Twitter hesabından son verilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla." bilgisini verdi.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 11 milyon 388 bin 673'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 533 bin 639 kişi öldü, virüs saptanan 6 milyon 445 bin 654 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 409 bin 380 aktif vaka bulunuyor.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 935 bin 982 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 132 bin 318 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 578 bin 376), Rusya (674 bin 515), Hindistan (674 bin 312), Peru (299 bin 80), İspanya (297 bin 625), Şili (291 bin 847), İngiltere (284 bin 900), Meksika (252 bin 165), İtalya (241 bin 419), İran (237 bin 878), Pakistan (228 bin 474), Suudi Arabistan (205 bin 929), Türkiye (204 bin 610), Almanya (197 bin 418), Güney Afrika (187 bin 977), Fransa (166 bin 960), Bangladeş (159 bin 679), Kolombiya (113 bin 389), Kanada (105 bin 317), Katar (99 bin 183), Çin (83 bin 553), Arjantin (75 bin 376), Mısır (74 bin 35), İsveç (71 bin 419), Belarus (63 bin 270), Endonezya (62 bin 142), Belçika (61 bin 838), Ekvador (61,535), Irak (58 bin 354), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (50 bin 857) ve Hollanda (50 bin 335)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 64 bin 365, İngiltere 44 bin 198, İtalya 34 bin 854, Meksika 30 bin 366, Fransa 29 bin 893, İspanya 28 bin 385, Hindistan 19 bin 289, İran 11 bin 408, Peru 10 bin 412, Rusya 10 bin 27, Belçika 9 bin 771, Almanya 9 bin 81, Kanada 8 bin 674, Hollanda 6 bin 113, Şili 6 bin 192, İsveç 5 bin 420, Türkiye 5 bin 206, Ekvador 4 bin 769, Pakistan 4 bin 712, Çin 4 bin 634, Kolombiya 3 bin 942, Mısır 3 bin 280, Endonezya 3 bin 89, Güney Afrika 3 bin 26, Irak 2 bin 368, Bangladeş 1997, Suudi Arabistan 1858, Arjantin 1481, Belarus 418, BAE 321 ve Katar 123."