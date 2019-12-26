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5 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 terörist Silopi'de, 1 terörist ise Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı 5 teröristine güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist Nusaybin’de güvenlik güçlerimize teslim oldu."

 

 

 




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