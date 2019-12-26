5 terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 terörist Silopi'de, 1 terörist ise Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı 5 teröristine güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist Nusaybin’de güvenlik güçlerimize teslim oldu."
Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist Nusaybin’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/10mXUIGoG7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2019
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