5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (2)
İzmit'te, saat 16.00 sıralarında TEM yolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde kapanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından yaklaşık 2.5 saat sonra açıldı.
YOL 2,5 SAAT SONRA AÇILDI
İzmit'te, saat 16.00 sıralarında TEM yolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde kapanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından yaklaşık 2.5 saat sonra açıldı.
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Kaynak: DHA
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