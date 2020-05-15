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  3. 5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (2)

5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (2)

İzmit'te, saat 16.00 sıralarında TEM yolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde kapanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından yaklaşık 2.5 saat sonra açıldı.

5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (2)

YOL 2,5 SAAT SONRA AÇILDI

İzmit'te, saat 16.00 sıralarında TEM yolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde kapanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından yaklaşık 2.5 saat sonra açıldı.

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Kaynak: DHA


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