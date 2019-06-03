5 tonluk fillere bayram bakımı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 5'er tonluk Obi ve Pili isimli fillerin bayram temizliği yapıldı. Ayakları da törpülenen filler, bayramda ziyaretçilerini bekleyecek.

Gaziantep'te 325 tür ve 7 bin 100 adet hayvan bulunan hayvanat bahçesinde yaşayan "Gobi" ve "Pili" isimli filler, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla ziyaretçileri için son hazırlıklarını yaptı. Bayram öncesinde hortumla su sıkılarak yıkanan filler, daha sonra detaylı temizlik için özel bölmelere giriyor. Özel bölgeye alınan filler, kendilerini bekleyen bakıcılarının talimatıyla ayaklarını uzatıyor. Eline su hortumunu alan bakıcılar ilk önce demir parmaklıklardan dışarı çıkarttığı filin ayaklarını yıkayarak törpülüyor. Filler dezenfekte işleminin ardından ise günlük yaşamını sürdüğünü kafese alındı.

Bayram temizlikleri tamamlanan filler, 9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tüm hayvanların temizlikleri tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, her bayramda hayvanların özel temizlik ve bakımdan geçirildiğini kaydetti. Daire Başkanı Özsöyler, "Rutin olarak her gün yaptığımız fillerin ayaklarına manikür ve pedikür dediğimiz işlemi yaptık. Tırnakları uzadıkğı için tırnaklarına bakım yapıyoruz. Hayvanın dört ayağını da belli ısı ve sıcaklıkta ayarlanmış sularla yıkıyoruz. Yine bu hayvanların ağız yapılarına, kulak yapılarına her gün bakmaktayız. Çünkü bu hayvanlar çok fazla kilo aldıklarından dolayı ayaklarına çok fazla baskı yapmakta bundan dolayı da eklem ağrıları çekmektedirler. O yüzden sürekli ayaklarına bakım yapılması gerekmektedir" dedi.

Sadece fillerin değil tüm hayvanların bakıcıları tarafından bayram temizliklerinin yapıldığını belirten Özsöyler, hayvanat bahçesindeki tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti. Bayramda 1 milyon kişinin hayvanat bahçesini ziyaret etmesini beklediklerini anlatan Celal Özsöyler, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak 9 günlük bayram tatiline bütün birim ve merkezlerimizle hazırız. Yurt içi ve yurt dışından hayvanat bahçesini görmek isteyen insanlar telefonlarla arayarak gelmek istediklerini belirtiyor. Bu bayramda 1 milyon ziyaretçiyi hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Özsöyler, hayvanat bahçesinde yeni açılan tropik kelebek bahçesi, yoğun ilgi gören safari park, zooloji ve doğa müzesi ile fok evinde de bayram hazırlıklarının bitirildiğini kaydetti.

Kaynak: İHA