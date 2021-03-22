5 ülkeden Çin'in Uygur Türkleri politikası ile ilgili açıklama!

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avusturalya ve Yeni Zelanda'dan yapılan ortak yazılı açıklamada Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinin, kaygı verici noktaya ulaştığı ifade edildi. Açıklamada Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinden kaygı duyulduğu vurgulandı.

5 ülkenin ortak yazılı açıklamasında, Çin hükümetinin kendi belgeleri, uydu görüntüleri ve görgü tanıkları dahil bu ihlaller konusunda çok sayıda kanıt olduğunun altını çizdi ve Uygurlara yönelik baskısının son bulması istendi.

"Çin'in kapsamlı baskı programı, dini özgürlüklerin ciddi ölçüde kısıtlanması, zorla çalıştırma, toplama kamplarında toplu gözaltı, zorla kısırlaştırma ve Uygur mirasının organize bir şekilde yıkımını içeriyor." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avusturalya ve Yeni Zelanda ile Avrupa Birliği'nin, Çinli yetkililere yönelik ortak bir yaptırım adımı attığı vurgulandı.

Açıklamada "Çin'e, Uygur Müslümanlarına ve Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik baskıcı uygulamalarını sonlandırma ve keyfi olarak gözaltına alınanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

UYGUR TÜRKLERİNE YAPILAN MIAMELE KONUSUNDA ÇAĞRI

Uygurlara yapılan muamele konusunda şeffaflık talep edilen açıklamada, Çin'e, Birleşmiş Milletler (BM), gazeteciler ve yabancı diplomatlara, Sincan bölgesindeki durumu gözlemleme izni vermesi çağrısı yapıldı.

ABD, Kanada ve İngiltere, bugün Çin'in Sincan Uygur bölgesindeki insan hakları ihlalleriyle ilişkili olduğu gerekçesi ile Komünist Partisi Sincan Üretim ve İnşaat Birimi Komite Sekreteri Wang Junzheng ve Sincan Kamu Güvenliği Bürosu Direktörü Chen Mingguo'yu yaptırım listesine almıştı.