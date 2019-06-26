5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Üsküp’te başlıyor

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un onursal başkanlığını yaptığı 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Makedonya'nın Üsküp kentinde 27-30 Haziran 2019 tarihinde başlıyor.

Kongreye Almanya, ABD, İngiltere, Rusya, KKTC, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kosova, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Türkiye olmak üzere 14 ayrı ülkeden 402 akademisyen katılırken, din, edebiyat, tarih, siyaset, ekonomi, hukuk, sağlık, turizm, coğrafya, bilişim teknolojileri, felsefe, sanat, davranış bilimleri, eğitim bilimleri başlıklarından oluşan 466 bildiri sunulacak. Kongre sonunda 3 dalda bilim ödülleri verilecek.

Kongre Genel Koordinatörü Prof. Dr. Özcan Güngör, 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'yle Türk kültür ve tarihinde önemli bir yeri olan Balkan coğrafyasında bilimsel bir çalışmanın gerçekleştirileceğini belirterek, "Başta Üsküp ve çevresinin sanatımızda, kültürümüzde ve bilimsel çalışmalarımız üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Kongreye katılacak olan bilim adamlarının Balkan coğrafyasının kalbi konumundaki Üsküp'ün tarihi, kültürel ve dini mekanlarını görmek suretiyle kendi alanlarına ilişkin yeni bakış açıları oluşturabilmeleri hedeflenmektedir" dedi.

Geniş bir yelpazedeki bilimsel konuları kapsayan etkinlikle üniversiteler ve ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak, Türkiye'nin ve Türk akademisyenlerin ürettikleri bilimsel çalışmaların yurt dışında temsilini sağlamak ve bu vesileyle bilime, sanata ve ortak kültürel mirasa katkıda bulunmayı hedeflendiğini dile getiren Prof. Dr. Güngör, "Özellikle bölgedeki soydaş ve dindaş gruplardan getirilen fikri ve sanat eserlerinin desteklenmesi, envanterinin oluşturulması gibi hususlar, bu fikir ve sanat faaliyetlerinin Makedon toplumunda ve Türkiye'de daha görünür olup ortamına katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Makedonya ve Türkiye'den belediye başkanları bir araya getirilerek, bölgede uygulanabilir projeler üzerinde panel planlanmıştır. Ayrıca ve en önemlisi Makedonya'da soydaş ve dindaşlar açılış programına davet edilecektir. Toplamda bin 500 kişinin katılımı beklenmektedir" diye konuştu.

Sosyal Bilimler Kongresi'nin konseptinin sadece bilimsel bir faaliyet yürütmek olmadığının altını çizen Prof. Dr. Güngör, "Özellikle Türkiye'nin daha da yakınlaşmak istediği bölgelerde akademik, kültürel ve toplumsal yakınlaşmalara imkan hazırlamak temel amaçlardandır. Bu bağlamda Endülüs'te başlayan süreç Kudüs, Buhara ve Üsküp'te devam etmektedir. Gelecekte Balkan Üniversitelerinin Türkiye'de böyle bir organizasyona davet edilerek tekrarının yapılması ve bu yolla tanışıklığın birliğe dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu ilişkilerin sürekliliği için karşılıklı öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri yoluyla aradaki mesafeyi her alanda hızlıca kapatmak ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla gelecek asrın daha çok bizim lehimize olması için gayret gösterme zamanıdır" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un onur kurulu başkanı olduğu kongrede, düzenleme kurulu başkanlıklarını Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem (Uluslararası Balkan Üniversitesi), Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu (Trakya Üniversitesi), Dr. Necip Fazıl Kurt (TBMM Başkan Başmüşavir), Prof. Dr. Mümin Şahin (Trakya Namık Kemal Üniversitesi) ve Prof. Dr. Erol Özvar (Marmara Üniversitesi) yaparken , genel koordinatörlüğü ise Prof. Dr. Özcan Güngör (Ankara Yıldırım Beyazıt Universitesi) üstlendi.

Kongreye ABD'de akademik kariyerlerini sürdüren George Mason Üniversitesinden Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz, Washington Üniversitesinden Hayrettin Yücesoy, Harvard Üniversitesinden Prof. Himmet Taşkömür ve Houstin Üniversitesinden Doç. Dr. Cengiz Şişman, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikalara Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Meriç, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Kudret Bülbül, Azerbaycan İlimler Akademisinden Prof. Dr. Tofig Mustafazade konuşmacı olarak davet edildi.

Kaynak: İHA