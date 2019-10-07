5 yaşındaki çocuğa tokat atan şahıs tutuklandı

Mersin'de çocuklar arasında çıkan tartışma sonrasında 5 yaşındaki çocuğa tokat atan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrasında Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı ve babasını da darp ettiği iddiasıyla "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen N.K.'ye Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından "ev hapsi" cezası verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı bu cezanın yeterli olmadığını belirterek, mahkemenin kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren ilgili Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli N.K. hakkında "tutuklamaya yönelik yakalama" kararı çıkarmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yapılan itiraz sonucunda şüpheli N.K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA