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  3. 5 yaşındaki çocuğun böbrekleri 2 çocuğa umut oldu

5 yaşındaki çocuğun böbrekleri 2 çocuğa umut oldu

Şırnak'ta kalp yetmezliği sonucu beyin ölümü gerçekleşen 5 yaşındaki B.C'nin böbrekleri 2 hastaya umut oldu.

5 yaşındaki çocuğun böbrekleri 2 çocuğa umut oldu

Şırnak'ta kalp yetmezliği sonucu beyin ölümü gerçekleşen 5 yaşındaki B.C'nin böbrekleri 2 hastaya umut oldu.

Mardin'de özel bir hastanede kalp yetmezliği sonucu kalp krizi geçirerek beyin ölümü gerçekleşen 5 yaşındaki B.C'nin böbrekleri iki çocuk hastanın yaşamına umut olacak. B.C'nin böbrekleri Diyarbakır Dicle Üniversitesinden gelen uzman doktorlar tarafından alınarak 2 çocuk hastaya nakledilmek üzere Diyarbakır'a götürüldü.

5 yaşındaki çocuğun böbrekleri 2 çocuğa umut oldu

5 yaşındaki çocuğun böbrekleri 2 çocuğa umut oldu

Kaynak: İHA

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