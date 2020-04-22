5 yaşındaki Gülsüm, jandarma aracılığıyla kampanyaya destek oldu

Kahramanmaraş'ta biriktirdiği paraları, "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına bağışlamak isteyen 5 yaşındaki Gülsüm Gökkaya, parasını jandarma ekiplerine teslim etti. Desteğinden dolayı jandarma ekipleri, minik Gülsüm'e oyuncak hediye etti.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde yaşayan, Gülsüm Gökkaya (5), kırsaldaki ihtiyaç sahibi ailelere yardım götüren jandarma trafik timlerini görünce koşarak yollarını kesti. Minik kız jandarma ekiplerine, kumbarasında biriktirdiği paralarını "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına bağışlamak istediğini belirterek parayı jandarma ekiplerine vermek istedi.

Küçük Gülsüm'ün duyarlı davranışı karşısında sessiz kalmayan jandarma ekipleri, "Peki teslim alacağız, sende bizim hediyemizi kabul edeceksin o halde" diyerek kumbarayı teslim aldı.

Ekipler, ertesi gün geldikleri kırsal mahallede Gülsüm'ün isteği olan oyuncak setini teslim etti.

Küçük Gülsüm, jandarma ekipleri ayrılırken, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selam söyleyin" dedi.

Jandarma ekipleri de küçük Gülsüm'e, "Baş üstüne selamını ileteceğiz" diye yanıt verdi.

Kaynak: İHA