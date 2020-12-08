5 yaşındaki kızdan Covidli babasına yürek burkan seslenişi: ''Keşke yanına gelebilsem"

Bursa’nın İznik ilçesinde 5 yaşındaki Ecem Loya Durmuş isimli bir kızın koronavirüse yakalandığı için ayrı kaldığı babasına seslenişi izleyenlerin yüreklerini burktu. Eşine ve kızına bulaşmaması için evlerinin çatı katında babasıyla konuşan kızının o görüntüleri kameralara saniye saniye böyle yansıdı.