5 yaşındaki kızdan Covidli babasına yürek burkan seslenişi: ''Keşke yanına gelebilsem"
Bursa’nın İznik ilçesinde 5 yaşındaki Ecem Loya Durmuş isimli bir kızın koronavirüse yakalandığı için ayrı kaldığı babasına seslenişi izleyenlerin yüreklerini burktu. Eşine ve kızına bulaşmaması için evlerinin çatı katında babasıyla konuşan kızının o görüntüleri kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
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08 Aralık 2020 Salı 10:02
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