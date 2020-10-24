5 yaşındaki kızını boğarak öldürdü, cesedi asarak intihar süsü verdi

ABD'nin Lowa eyaletinde meydana gelen olayda, Kelsie Thomas isimli genç kadın, beş yaşındaki öz kızı Cloe'yi elleriyle boğarak öldürdü. Olaya intihar süsü vermek isteyen anne, küçük kızın cansız bedenini odasına iple astı. Sorguda, kızının odasında salıncak kurarken yanlışlıkla kendisini astığını iddia eden anne, bir süre sonra cinayeti itiraf etti.

Pijama ile kızını boğan kadın, gece yarısı Acil Servis ekiplerini arayarak Cloe'nin nefessiz ve hareketsiz kaldığını belirtti. İlk yardım ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinde solunumu durmuş küçük çocuğun hayata dönmesi için çabalansa da hastaneye kaldırılan Cloe, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşama tutunamadı.

KOCASINA İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerinin anneyi sorgusu sırasında çelişkili ifadeler rastlaması üzerine telefon kayıtlarını inceleyen görevliler, genç kadının telefonda kocası Aaron Thomas'a kızlarını öldürdüğünü söylemesi üzerine Kelsie'nin cinayeti itiraf etmesi için baskı yaptı. Bunun üzerine çıkarıldığı mahkemede kızını öldürdüğünü itiraf eden kadın, ömür boyu hapis cezası aldı.

Olayı araştıran polis memurlarından Michael Sieren tarafından yapılan açıklamada, olay yerine gittiklerinde ve ilk sorgu sırasında genç kadının tamamen duygusuz bir şekilde konuşmasının şüpheleri artırdığı ifade edilerek, "Yaşanan olay tamamen bir trajedi. Bir annenin bu hale gelmiş olması gerçekten korkunç" ifadeleri kullanıldı.