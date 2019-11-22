5 yaşındaki Ömer, kömürlükte oynarken çıkan yangında öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evlerinin önündeki kömürlükte çakmakla oynayan Ömer Argün (5), odunların alev alması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Argün, evlerinin yakınındaki kömürlüğe girdi. Elinde çakmak bulunduğu öne sürülen çocuk, burada oynarken, odunlar alev aldı. Aile yangına kendi imkanları ile müdahale etti ancak söndüremedi. Haber verilmesi üzerine gelen İtfaiye ekipleri kısa süreli çalışmanın ardından yangını söndürdü. Kömürlükte küçük Ömer'in cansız bedenine ulaşılırken, aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Ömer Argün'ün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA