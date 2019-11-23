5 yaşındaki Ömer, kömürlükte oynarken çıkan yangında öldü (2)
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerinin önündeki kömürlükte çakmakla oynadığı sırada odunların alev alması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Argün, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında...
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerinin önündeki kömürlükte çakmakla oynadığı sırada odunların alev alması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Argün, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.
İKİZİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Öte yandan, hayatını kaybeden Ömer Argün'ün Ümmühan adında ikiz kardeşinin olduğu öğrenildi.
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Kaynak: DHA
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