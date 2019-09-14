5 yıl aradan sonra Kalecik yeniden festival heyecanı yaşadı

Ankara'nın tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra üzüm çeşitleri ile tanınan ilçesi Kalecik 11. kez düzenlenen "Kalecik Karası Üzüm Festivali" ile beş yıllık bir aradan sonra yeniden sesini duyurdu.

Cumhuriyet Meydanından oluşturulan kortej festival alanında yerini aldı. İstiklal Marşının okunmasının ardından Diyarbakır şehitlerinin ruhları için dua edildi. Daha sonra festivali bir konuşma ile açan Kalecik Belediye BBaşkanı Dr. Duhan Kalkan, Kalecik'in sahip olduğu kültürel ve ekonomik değerlerden layık olduğu payı alması gerektiğini ifade etti. Kalkan ayrıca festivalin sürdürebilir bir tanıtım için en önemli araç olduğunu belirtti.

Festivale katılan Kalecik Kaymakamı Abdullah Abid Öztoprak, AK Parti Ankara Milletvekilleri Prf. Dr. Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız ve eski Başbakan yardımcısı Emrullah İşler yaptıkları konuşmalarda festivalin Kalecik'in tanıtımına katkı sağladığını belirterek ilçenin tarih, kültür, tarım ve geleneksel el sanatları ekonomisi ile keşfedilmeye layık bir yer olduğunu ve bu alanda her türlü siyasi desteklerini vereceklerini ifade ettiler.

Daha sonra protokol ve davetliler festival alanında bulunan yöresel ürünler stantlarını gezdi. Kalecik Belediyesi Un Fabrikasında festivale özel olarak üretilen KALBE Un ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Nijeryalı futbolcudan festivale destek

Ankara Amatör Kümede mücadele eden Kalecik Belediyespor'un sporcularından Nijerya uyruklu takımın gol kralı Basit Jabita dünyaca ünlü Kalecik karası üzümünü tanıtmak için büyük çaba sarf etti. Türkçeyi de iyi derecede konuşan Jabita "Nerelisin" diye soranlara ise "Kalecikliyim" cevabını verdi. Ayrıca protokolle birlikte stantları gezerek poz veren Jabita "Ben de Kalecik karasıyım" dedi.

Festivalin ilk günündeki müzik ve eğlence etkinlikleri şehitlerimiz için iptal edilirken, festival kapsamında Neyzen Ömer Faruk Keskin'in semazen ekibi, Türk Halk Müziği Sanatçısı Hilal Kaya'nın yanı sıra Ankaralı sanatçı İbocan ve Türk pop müziğinin genç sanatçısı Buray sahne alacak.

Bağ ve üzüm hasatının yapılmasından sonra Kalecikli kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle şıra ve pekmez dönüşümü yapılacak. Daha sonra en iyi Kalecik karası üzümü yetiştiren üreticiler ödüllendirilecek.

Kaynak: İHA