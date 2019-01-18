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  3. 5 yıl önce Firar eden hükümlü Şanlıurfa’da yakalandı

5 yıl önce Firar eden hükümlü Şanlıurfa’da yakalandı

Antalya'da 5 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü, Şanlıurfa'da yakalandı.

5 yıl önce Firar eden hükümlü Şanlıurfa’da yakalandı

Antalya'da 5 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü, Şanlıurfa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıl önce Antalya'daki cezaevinden firar eden Murat Ö.'nün, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'ndeki akrabasının evinde saklandığını belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Murat Ö., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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