5 yılda 60 milyon yolcu

2014 yılı mart ayında hizmete giren Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali, bugüne kadar 60 milyon yolcu sayısına ulaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali, şehir içi ve şehirler arası yolcu sayısı 5 yıla yakın süreçte 60 milyon kişiye ulaştı. Görkemli yapısı ve konforuyla herkesin büyük beğeniyle karşıladığı terminal, hizmete girdiği Mart 2014'den beri gerek şehir içi gerekse şehirlerarası ulaşım ihtiyacını eksiksiz olarak giderdi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'ne Mart 2014 - Aralık 2018 tarihleri arasında, şehirler arası giren-çıkan araç sayısı 2 milyon 800 bini aşarken, söz konusu 5 yıla yakın süreçte 40 milyon dolayında yolcuya hizmet verdi.

Şehir içi kapasite 20 milyon

Aynı tarihler arası Denizli içi hizmet veren araçlardaki yolcu sayısına bakıldığında ise şehir içi giren-çıkan araç sayısının 1 milyon 900 bin olduğu, yaklaşık yolcu sayısının ise toplamda 20 milyon kişiyi bulduğu kaydedildi. Yolcu kapasitesini her geçen gün artıran Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nin hizmete girdiği günden beri şehirler arası ve şehir içi yolcu kapasitesinin yaklaşık 60 milyon kişiyi bulduğu ifade edildi.

"Denizlimize yakışanı yaptık"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2014 yılında Türkiye'nin en modern otobüs terminalini Denizli'ye kazandırdıklarını hatırlattı. Daha önceki terminalin Denizli'ye yakışmadığını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "İnsanlarımızın bu şehre ilk adım attığı yer olan terminalimizin de Denizlimize yakışması gerekiyordu. Biz de Denizlimize yakışanı yaptık ve bu devasa eseri kentimize kazandırdık. Sadece şehir merkezimize değil Büyükşehir olarak Sarayköy, Honaz, Çal ve Çameli ilçemize de otogar yaptık. Nerede neye ihtiyaç varsa yapmaya, Denizlimize güzellikler katmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

Kaynak: İHA