5 yılda 75 bin öğrencinin kırtasiye ihtiyacı karşılandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Belediye Başkanı Hamza Şayir, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla 15 bin öğrencinin kırtasiye ihtiyacını karşıladı. 5 yıldır süren gelenekte kırtasiye desteği sağlanan öğrenci sayısı 75 bin oldu.

Sattığı makam aracıyla eğitime verdiği destekle hafızalarda yer edinen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, çocukları sevindirmeye devam ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Başkan Şair, 15 bin öğrencinin kırtasiye ihtiyacını karşıladı. 2019 yılında başlayan ve 5 yıldır devam eden gelenekte 75 bin öğrencinin kırtasiye ihtiyacı karşılanmış oldu. Öte yandan 2020 yılı sonrası her yıl 5'inci sınıfa geçen öğrencilere bin 250 tablet dağıtımının devam ettiği kaydedildi. İlçeye bağlı Mehmet Zeki Obdan İlkokulu bahçesinde temsili tören gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından ardından başlayan program, folklor gösterisiyle devam etti. Programa Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ve çok sayıda öğrenci katıldı. Başkan Şayir kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttı.

"Eğitime dikkat çekmek adına makam aracımızı sattık"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Eğitime dikkat çekmek adına makam aracımızı sattık tüm Türkiye'ye örnek olması adına bu hamlemizi başlattık. Kırtasiyeye yardımını başlattık, kimse bizim verdiğimiz kırtasiyeye muhtaç değil. Kıymetli velilerimiz, her çocuk buna ihtiyacı yok gaye buraya bir dikkat çekmekti. Bir kız çocuğu dahi okumamazlık yapmasın bir erkek çocuğu okumamazlık yapmasın. Herkes bu eğitime dahil olsun dedik. Eğer ki kırtasiye yüzünden tek bir çocuğumuz okula gitmeyecekse yaptığımız projenin tamamı bunlara feda olsun dedik. O çocuğu ihtiyaç olan, sahibi olan çocuğu bu kadar öğrencinin arasına bulabiliyorsak ne mutlu bizlere dedik. Biz bu duygu ve düşünceyle yola çıktık. Hamdolsun içimiz ferah hamdolsun içimiz rahat" dedi.

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"Çocuklarımıza en iyisinden tablet dağıttık"

Pandemi döneminde eğitimin aksadığını söyleyen Başkan Şayir, "O dönemde anne ve baba yükünü biraz hafifletmek için tüm çocuklarımıza en iyisinden tablet dağıttık. Hem anne babamızın yükünü hafifletmek hem çocukların birer dünya bakışını değiştirmek ve eğitim öğretime iyice katılıp bu yolda daha eğitimlerini geliştirmek adına bu adımları attık. Her sene de orta bire giden tüm kardeşlerimize yine tablet bilgisayarlarını vermeye devam ediyoruz. Bu can bu bedende olduğu sürece Allah'ın izniyle, orta 1'e giden kardeşlerimize tablet dağıtacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)