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  3. 5 yıldır kirasını ödemeyen kişi haciz memurlarını görünce kendisini eve kitledi!

5 yıldır kirasını ödemeyen kişi haciz memurlarını görünce kendisini eve kitledi!

Bursa'da 5 yıldır oturduğu evin kirasını ödemeyen 45 yaşındaki Hasan S., ev sahibinin şikayeti üzerine eve gelen haciz memurlarını görünce kendisini eve kitledi. Polis ekiplerinin gelmesi üzerine zorla evden çıkarılan şahıs, "sizi yaralarım" diyerek polisleri tehdit etti.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda babası ile birlikte evi kiralayan Hasan S. isimli bir kişi, babasının 3 ay sonra ölmesinin ardından kira ödememeye başladı. Bu sürenin 5 yılı bulmasının ardından ev sahibinin şikayeti üzerine eve haciz memurları geldi. Haciz memurlarını gören adamın eve kendini kilitlemesinin ardından olay  yerine gelen polis ekipleri,  45 yaşındaki şahsı zorla evden çıkardı. Evden çıkarken polisleri "sizi yaralarım" diyerek tehdit eden kişi polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

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17 Temmuz 2020 Cuma 11:56

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