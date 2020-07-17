5 yıldır kirasını ödemeyen kişi haciz memurlarını görünce kendisini eve kitledi!
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda babası ile birlikte evi kiralayan Hasan S. isimli bir kişi, babasının 3 ay sonra ölmesinin ardından kira ödememeye başladı. Bu sürenin 5 yılı bulmasının ardından ev sahibinin şikayeti üzerine eve haciz memurları geldi. Haciz memurlarını gören adamın eve kendini kilitlemesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, 45 yaşındaki şahsı zorla evden çıkardı. Evden çıkarken polisleri "sizi yaralarım" diyerek tehdit eden kişi polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
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