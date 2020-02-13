5 yıldızlı otelin restoran müdürünün sır ölümü! Arabasında ölü bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelde restoran müdürü olarak çalışan Halit Y.'nin (48), otomobilinde av tüfeğiyle başından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Halit Y.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, soruşturma başlattı.
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13 Şubat 2020 Perşembe 14:19
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