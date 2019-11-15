50 bin liraya kiralık katil tutup, 500 bin lira para almışlar

Organize suç örgütü kurarak "silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ve kasten adam öldürme" gibi suçları işledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı davada müşteki olarak ifade veren bir işletmeci, Serkan Kurtuluş'un kendisini vurması için 50 bin liraya kiralık katil görevlendirdiğini ve Kurtuluş'a toplamda 500 bin lira para ödediğini iddia etti.

İzmir'de, "FETÖ borsası" adıyla bilinen yapıyı kurdukları iddia edilen, organize suç örgütü kurarak maddi menfaat elde ettikleri, ayrıca "silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ve kasten adam öldürme" gibi suçları işledikleri gerekçesiyle açılan davada 7'si tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile duruşmaya katılan müştekilerden Ersin D., sanıklardan Koray G. İle bir tanıdığı vasıtası ile tanıştığını, Koray G.'nin de kendisini Serkan Kurtuluş ile tanıştırdığını anlattı. İzmir'in Bornova ilçesinde 2 kafe işlettiğini ve bu kafelerden bazı kişilerin tehdit yoluyla para istediklerini iddia eden Ersin D., "Bu kişilerin de başında Serkan Kurtuluş vardı. Beni vurdurmak için 50 bin lira vaat edip kiralık katille anlaşmışlar. Ailemin de resimlerini gösterip beni tehdit ettiler. Serkan Kurtuluş'un ofisinde kendilerine toplamda 500 bin lira para verdim. Sonra beni tetikçileri Ayhan isimli biriyle tanıştırdılar. Daha sonra Serkan Kurtuluş beni yine aradı. Gürcistan'da olduğunu söyleyerek benden yine para istedi" dedi.

"O zaman hapis yatarsın"

Duruşmada tanık olarak dinlenen T.K. ise FETÖ ile irtibatlı olan Y.P. isimli kişinin Nisan 2016'da yanına gelerek, FETÖ'ye operasyon yapılacağını haber verdiğini söyledi. Yapılacak olan operasyondan kendisinin etkilenmemesi için 100 bin dolar para istendiğini söyleyen T.K., "Parayı veremem deyince, "O zaman hapis yatarsın" dediler. 2016'nın Ağustos ayında Serkan Kurtuluş beni aradı. "Seni bu işten kurtarabilirim" dedi. Birlikte Kudret Dikmen'in yanına gittik. Orada müdür yardımcıları bana sorular sordu" diye konuştu.

İddia makamı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yüksel Çoban'ın tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle, aralarında firari sanık çete lideri Serkan Kurtuluş, dönemin İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen'in de bulunduğu 31'i tutuklu 70 sanık hakkında, organize suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme" gibi suçlamalarla dava açıldı.

Bazı devlet görevlilerinin de bu suç örgütüyle bağlantıya geçerek, FETÖ soruşturmalarını etkilediğinin altı çizilen iddianamede, "Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında, haklarında işlem yapılan iş adamlarına yönelik menfaat temin saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle "FETÖ borsası" olduğu kuşkusu uyanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ev hapsinde bulunduğu sırada, eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un silahlı saldırı ile öldürülmesi ile sanık sayısı 69'a düşerken, bazı tutuklu sanıkların da tahliye edilmesiyle davadaki tutuklu sanık sayısı 7 oldu.

Kaynak: İHA