50 gün sonra çıktıkları sokakta kızlarıyla görüntülü görüştüler

VAN'ın Erciş ilçesinde 50 gün sonra sokağa çıkıp caddelerde gezen Habip Altay (61) ve eşi Kiraz Altay (65), Ankara'da yaşayan kızları Sedef Altay ile telefonla görüntülü sohbet etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle 50 gündür evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sokağa çıktı. Vatandaşlar boş sokakların keyfini çıkardı. Van'ın Erciş ilçesinde saat 11:00 ile 15:00 saatleri arası dışarı çıkan 65 yaş üzeri vatanndaşlar, 50 gün aradan sonra dışarıda gezmenin keyfini yaşadı. Ankara'da yaşayan Altay çiftinin kızı Sedef Altay, ilçe merkezinde gezen annesi Kiraz ve babası Habip Altay ile cep telefonundan arayıp görüntülü sohbet etti. Altay, görüntülü sohbette annesinin, Anneler Günü'nü kutladı.

Erciş ilçesinde bir bankada çalışan oğullarının yanına geldiğini söyleyen Kiraz Altay, günler sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Buraya banka müdürü olan oğlumuzun evine misafirliğe geldik ve yasaklamadan dolayı gidemedik. 50 gündür içerideyiz. Biz ve çocuklarımız Ankara'da yaşıyoruz. Bugün Anneler Günü, Sokak'ta eşimle gezerken kızım beni telefondan görüntülü arayarak, Anneler Günü'mü kutladı. Çok mutlu oldum. Çok duygulandım ve onları çok özledim. İnşallah bu salgın bir an önce biter biz de evimize döneriz" dedi.

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Kaynak: DHA