50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısı CoronaVac'ın ilk sonuçları geldi: İşte koronavirüs aşısı son durum

Çin'in geliştirdiği Covid-19 aşısı Sinovac'ı üreten Endonezyalı Bio Farma isimli şirket, aşının ilk sonuçlarının geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Sinovac'ın etkisinin yüzde 97 olduğu belirtildi.

Aşıyı yerelde deneyen bir Endonezyalı şirketin açıklamasına göre, Çinli biyoteknoloji şriketi Sinovac'ın ürettiği aşının etkinliği, erken sonuçlarda yüzde 97’ye kadar ulaşıyor.

OCAK AYINDA BELLİ OLACAK

Endonezya devletine ait PT Bio Farma Kurumsal İletişim Müdürü Iwan Setiawan, etkinlik oranının bir aylık klinik test sonuçlarına göre olduğunu ve son oranın ocak ayında belli olacağını belirtti.

Bio Farma Sözcüsü Iwan Setiawan, "Klinik araştırma ekibimiz, bir ay içinde elde edilen ara veriler aşı adayının yüzde 97 etkinlik gösterdiğini ortaya koydu" dedi.

Endonezya'nın devlet şirketi Bio Farma'nın Kurumsal İletişim Başkanı Iwan Telef ise etkinlik oranının bir aylık bir klinik araştırmanın ön verilerine dayandığını ve nihai oranın Ocak ayında kararlaştırılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli Sinovac'tan 50 milyon doz alımı için anlaşma yapılan aşının uygulanmasına Aralık sonu gibi başlanacağını, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu aşı miktarının ise 100 milyon doz olduğunu söylemişti.

Devlete ait ilaç şirketi Bio Farma Kurumsal İletişim Başkanı Iwan Setiawan, yaptığı açıklamada, son klinik çalışmalarda elde ettikleri ön verilere göre Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" adlı aşının yüzde 97’ye kadar etkinlik gösterdiğini belirtti.

Setiawan, son bulguların nihai bir sonuç olmadığını ve yürütülen 3. faz klinik çalışmalarının sonucunun gelecek ay başında ortaya çıkmasını beklediklerini ifade etti.

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"ACİL KULLANIM İZNİ İÇİN ONAY BEKLENİYOR"

Iwan Setiawan, toplu aşılama süreci öncesinde söz konusu aşının acil kullanım izni için de Gıda ve İlaç Ajansının (BPOM) onayını beklediklerini vurguladı.

Devlet Başkanı Joko Widodo, Sinovac şirketinin Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını teslim aldıklarını ve gelecek ay başına kadar da 1,8 milyon doz daha alım yapmayı planlandıklarını açıklamıştı.

Endonezya, 11 Ağustos’ta yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc’a ait Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.