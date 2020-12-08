50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısı Sinovac'ın ilk sonuçları geldi: Yüzde 97 etkili!

Çin'in geliştirdiği Covid-19 aşısı Sinovac'ı üreten Endonezyalı Bio Farma isimli şirket, aşının ilk sonuçlarının geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Sinovac'ın etkisinin yüzde 97 olduğu belirtildi.

Aşıyı yerelde deneyen bir Endonezyalı şirketin açıklamasına göre, Çinli biyoteknoloji şriketi Sinovac'ın ürettiği aşının etkinliği, erken sonuçlarda yüzde 97’ye kadar ulaşıyor.

Endonezya devletine ait PT Bio Farma Kurumsal İletişim Müdürü Iwan Setiawan, etkinlik oranının bir aylık klinik test sonuçlarına göre olduğunu ve son oranın ocak ayında belli olacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli Sinovac'tan 50 milyon doz alımı için anlaşma yapılan aşının uygulanmasına Aralık sonu gibi başlanacağını, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu aşı miktarının ise 100 milyon doz olduğunu söylemişti.

Koca, Çin'den daha fazla miktarda aşı almak istediklerini ancak alamadıklarını ifade etti.