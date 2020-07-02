50 oda üzeri kapasitedeki tesislere "Güvenli Turizm Sertifikası" zorunluluğu

EDİRNE (AA) - Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sağlıklı ve güvenli turizmi mümkün kılmak için 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerinin "Güvenli Turizm Sertifikası" almalarının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Soytürk, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının kontrollü normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli şekilde yapılması için önlemler aldığını belirtti.

Açık olan tesislerin 15 Temmuz'a kadar, yeni faaliyet geçecek tesislerin ise açıldıktan sonra 7 gün içinde sertifika almaları gerektiğini kaydeden Soytürk, şunları kaydetti:

"Kovid-19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için,

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen Güvenli Turizm Sertifikası'nın, bakanlığımızdan belgeli olan veya olmayan, 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince alınması zorunluluğu getirildi."



Kaynak: AA