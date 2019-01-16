Hatay'da etkili olan yağışlardan dolayı mandalina dolu depo sular altında kaldı. Su basan depoda yaklaşık 50 ton mandalina zarar gördü.

Doğu Akdeniz Bölgesinde etkisini sürdüren yağış, Hatay'ın Samandağ ilçesinde zarara yol açtı. İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Cebir Uzel ve Gazi Yeşildal'a ait mandalina deposu sular altında kaldı. Dere suyunun tıkanmasından dolayı su basan depodaki 150 ton mandalinanın yaklaşık 50 tonu zarar gördü.

Cebir Uzel ve Gazi Yeşildan, aşırı yağmurlardan ve dere yatağının tıkanmasından dolayı biriken suların, depolarına ve evlerine girdiğini belirterek, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA