50 yaşındaki Jennifer Lopez fiziği ile dikkat çekti

Hustlers filminde rol alan ve gösterdiği oyunculuk performansı ile dikkat çeken Jennifer Lopez bikinili fotoğrafı ise görenlerin içini eritti.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Instagram'da 114 milyon takipçisi olan Jennifer Lopez, zaman zaman cüretkar paylaşımlarda bulunuyor. Jennifer Lopez, Instagram hesabından beyaz bikinili bir fotoğrafını paylaştı.