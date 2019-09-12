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  3. 50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (3)

50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (3)

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, Gemlik ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından, adliyeye sevk edildi.

50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, Gemlik ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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