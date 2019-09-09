50 yıl sonra birinci sınıf sıralarına oturdular

ANTALYA'nın Güzeloluk Mahallesi'nde 50 yıl önce yapılan Mustafa Kemal Ayanoğlu İlkokulu'nun ilk öğrencileri, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının başlangıç gününde torunları yaşındaki birinci sınıf öğrencileriyle birlikte ders başı yaptı. 50 yıl önceki öğrencilerin ilk ders zilini o günkü hademe çaldı, ilk dersi de o günkü öğretmenleri verdi.

Muratpaşa İlçesi Güzeloluk Mahallesi'nde 1969 yılında Mutafa Kemal Ayanoğlu tarafından bağışlanan 20 bin metrekarelik alanda yapılan Mustafa Kemal Ayanoğlu İlkokulu, kuruluşunun 50'nci yıldönümünü 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde, 50 yıl önceki ilk öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleştirdi. Törende okulun tamamını kendileri boyayan Kadın Hekimler Vakfı üyelerine de çiçek verildi.

1969'da okula başlayan iki şubenin birinci sınıf öğrencileri, bugün çocukları ve hatta torunlarının da eğitim gördüğü okulda bir araya geldi. 50'yi aşkın öğrenci ile o dönemki öğretmenleri Erol Boz (77), yine o dönem okulun hademesi Nazif Şimşek, 50 yıl öncesini yeniden yaşadı. Vefat eden öğrencilerin fotoğrafları ile 50 yıl önce sınıfın toplu fotoğraflarının yer aldığı bir pano oluşturuldu.

Okulun kuruluşunun 50'nci yıldönümü açılışında konuşan Müdür Mustafa Kaplan, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine erişebilmek için bilgi, bilim gerekir. Bize yaşam boyu gerekli olacak bilgi ve becerilerin temeliyse okulda atılmaktadır. Okul toplu yaşamayı, birbirimizi sevmeyi, saygıyı ve kurallara uymayı öğretir. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aklı ve zekasıdır. Fakat akıl kendiliğinden gelişemez. Aklı geliştiren, kullanılmasını öğreten, bilgilerle zenginleştiren okuldur" dedi.

HAYIRSEVERİN TORUNUNA TEŞEKKÜR

Törene, okul arazisini bağışlayan ve aynı okulda okuyan Mustafa Kemal Ayanoğlu'nun torunu Mustafa Ayanoğlu da davet edildi. Yeni eğitim-öğretim yılı ve okulun 50'nci yıldönümünü kutlayan Ayanoğlu, "Aile olarak her zaman eğitime çok büyük önem verdik ve elimizden geldiğince de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Rahmetli dedem Mustafa Kemal ve babaannem Şerife Ayanoğlu örnek davranış sergileyerek bu okulun 20 bin metrekarelik arsasını bağışlamışlardır. Böyle bir bağış nedeniyle onlarla gurur duyuyorum. İnşallah bu gibi yardım ve bağışların devamı gelir" diye konuştu. Ayanoğlu'na mahalle muhtarı İzzet Ak çiçek takdim etti.

İLK DERS ZİLİNİ 50 YIL ÖNCEKİ HADEME ÇALDI

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende ilk ders zili, o dönemin hademesi Nazif Şimşek tarafından çalındı. 50 yıl önceki öğretmenleri Erol Boz, yaklaşık 70 kişilik iki şubeden oluşan birinci sınıf öğrencilerinin isimleri okuyarak yoklama yaptı. Vefat edenler için "Aramızda" denilerek vefa gösterildi. Öğretmen Erol Boz, yarım asır önce 1969'da kurulan okulun ilk öğrencilerinin kendisini bularak gerçekleştirdikleri buluşmadan çok mutlu olduğunu söyledi.

'DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI OLDUM'

O dönemki anılarından da anlatan Erol Boz, "Dünyanın en mutlu insanı ben oldum. 45 yıl önce mezun ettiğim öğrencilerim, onları çok seviyordum. Onlar da beni çok seviyormuş Korkuteli gibi bir yerden arayıp buldular ve beni buraya getirdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu öğrencilerim bambaşka. Hepsi zeki ve çalışkandı. Bilhassa sosyal faaliyetlerde çok iyilerdi. Dersleri de iyiydi. Bu öğrencilerimi çok seviyorum" dedi.

İLK DERS ZİLİ TAMİR EDİLDİ

50 yıllık buluşmanın öncülerinden ve o günkü birinci sınıf öğrencisi eczacı İsmail Özçelik (57), "50'nci yılda bir-iki fotoğraf çektiririz" düşüncesiyle ortaya çıkan fikrin bir etkinliğe dönüştüğünü söyledi. İlk zili bulup tamir ettirdiklerini, ilk öğretmenleri ve ilk ders zilini çalan hademeyi de bulduklarını anlatan Özçelik, "1969 yılında birinci sınıfa başlayan öğrenciler olarak buradayız. 2 şubede yaklaşık 70 öğrenci vardı. 50 civarında öğrenci geldi. 50'nci yılda güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

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DHA