50 yıllık deri ustasından vatandaşlara ‘sahte deri’ uyarısı

Eskişehir'de 50 yıldır dericilik işiyle uğraşan İsmail Çakmak, işlerinin duraklama döneminde olduğunu belirterek, vatandaşları sahte dericilik yapanlara karşı uyardı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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50 yıllık deri ustasından vatandaşlara ‘sahte deri’ uyarısı

Eskişehir'de 50 yıldır dericilik işiyle uğraşan İsmail Çakmak, işlerinin duraklama döneminde olduğunu belirterek, vatandaşları sahte dericilik yapanlara karşı uyardı.

Eskişehir'de yaşayan 75 yaşındaki İsmail Çakmak, 50 yıldır her türlü deri tamirciliği işi yapıyor. Deri tamirciliğini sezonluk olarak icra eden Çakmak, vatandaşların getirdiği yıpranmış deri ürünleri yeniliyor. Yelek, pantolon, ceket gibi ürünlerin fermuar tamiratı, boyama ve beden daraltma işlerinin ağırlıkta olduğu mesleğinde bir süredir duraklama yaşandığını belirten Çakmak, bir ay sonra işlerinin açılmasını beklediklerini ifade etti.

"Sahte dericilik bizim mesleğimizi yaralıyor"

Deri tamir ustası Çakmak, vatandaşları piyasada merdiven altı şekilde yapılan sahte dericilere karşı uyarılarda bulundu. Sahte deri yapanların asıl meslekle uğraşanların işlerini engellediğine dikkat çeken Çakmak, her zaman hakiki deri ile tamiratlarını yaptıklarını dile getirdi. Deri piyasasının durgun olduğu söyleyen Çakmak, Eylül ayından itibaren yoğunluğun yaşanmasıyla işlerinin tekrar hızlanacağını belirterek, "Biz sezonluk çalışıyoruz. Yaz günü işimiz olmuyor. Genelde Eylül-Ekim aylarında işlerimiz başlıyor. Her türlü derinin boya, fermuar tamiri, beden daraltma ve genişletme yapıyoruz. Şu anda deri piyasası duraklama döneminde. Şimdi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir ay sonra işlerimiz hızlanır. İmitasyon deri şeklinde sahte deriler yapıyorlar. Vatandaşlarımız onlara rağbet göstermesin. Sahte dericilik bizim mesleğimizi yaralıyor. Biz dükkâna sahte deri sokmayız, hakiki deri ile işlerimizi yaparız. Günde toplam maksimum 5-6 iş yapıyoruz. Ama şu sıralar pek yoğunluk yok. Biz teslim aldığımız işi ertesi günü teslim ediyoruz. Vatandaşlar ikinci, üçüncü elden yapılan deri işlerine kanmasındalar. Bilinen esnaflardan işlerini yaptırsınlar" şeklinde konuştu.

50 yıllık deri ustasından vatandaşlara ‘sahte deri’ uyarısı

50 yıllık deri ustasından vatandaşlara ‘sahte deri’ uyarısı

50 yıllık deri ustasından vatandaşlara ‘sahte deri’ uyarısı

50 yıllık deri ustasından vatandaşlara ‘sahte deri’ uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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