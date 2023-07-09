500 TL'lik yeni banknot için flaş açıklama! Gazeteci Cem Küçük tüyoyu verdi

Son dönemlerde sık sık gündeme gelen 500 TL'lik banknotlar üzerine Gazeteci yazar Cem Küçük, önemli konulara değindi. Hükümete yakın biri olarak açıklamalarda bulunan Küçük, çarpıcı açıklamalar yaptı.

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500 TL'lik yeni banknot için flaş açıklama! Gazeteci Cem Küçük tüyoyu verdi

Hayat pahalılığının devam etmesiyle beraber eğer böyle giderse yerel seçimde bunun bir faturası olur. AK Parti gene alır, ama daha düşük alır. İşin sorumluluğu marketlere yüklenirken biz bunları 2 yıl önce konuşmuyorduk, şimdi neden konuşuyoruz? ifadelerini kullanarak Mehmet Şimşek'e güveniyoruz söylemlerinde bulunuldu.

500 TL banknot çıkı

Yeni banknotların çıkması yönünde çalışmalar devam ederken acilen kağıt 500 TL'nin çıkmasın lazım aynı zamanda ise demir 5 TL'nin olması gerektiğini savunuldu. Uluslararası Enerji Başkanı Fatih Birol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren ve güvenen biri olduğunun altını çizerek benzin fiyatları 26 lira oldu. Son bir ayda 5 lira birden artış göstermesiyle AKP'nin büyükşehirleri kaybettiğini belirtti. Kiraların artışı, yüksek gıda fiyatları derken bu sene kışın sert geçeceği düşünülüyor. 

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