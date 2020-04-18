500 yıl sonra ilk kez çekiç sesleri sustu

Korona virüs ile mücadele kapsamında hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte Gaziantep'te yaklaşık 500 yıldır sonra ilk kez çekiç sesleri sustu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından medeniyetlerin buluştuğu Gaziantep'te yaklaşık 5 asır sonra tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yerini sessizliğe bıraktı. Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı binlerce turistin akın ettiği ve hediyelik eşya satın aldığı, çekiç sesleriyle yankılanan tarihi Bakırcılar Çarşısı sessizliğe büründü.

İnsanların evlerine kapandığı Gaziantep'te tarihi bakırcılar çarşısının yanı sıra normal zamanların en kalabalık olduğu Kültür yolu ve Gaziantep Kalesi'nin de arasında yer aldığı dar ve tarihi sokaklardan da tek bir ses yükselmedi.

Kaynak: İHA