500 yıllık ‘kabza’ geleneği Ümraniye’de yaşatılıyor

Ümraniye Belediyesinin 3 yıl önce başlattığı okçuluk kursları sayesinde bugün, Türk okçuluğunun 500 yıllık kabza geleneği ayakta duruyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak "kemankeş" olmaya hak kazanan 300 kişi, Tarihi Hekimbaşı Av Köşkü'nde düzenlenen törenle kabzalarını aldı.

Ümraniye Belediyesinin düzenlediği okçuluk eğitimlerini tamamlayan 300 kişi, Türk okçuluğunun sembollerinden biri olan "kabza" töreniyle "kemankeş" olmaya hak kazandı. Tarihi Hekimbaşı Av Köşkü'ndeki kabza töreni öncesinde gün boyu düzenlenen yarışmalar ve etkinlikler sonrasında sporcular hem kabzalarını, hem de yarışmalarda elde ettikleri başarılar sonucu hak kazandıkları kupa ve sertifikaları aldı. Kabza töreninde öncelikle kadın ve erkek okçular adına birer okçu, eğitmenleri tarafından onaylandıktan sonra okçuluk yemini etti ve kabzayı öperek başlarına koydu. Sonrasında ise başarılı olan sporculara ödülleri verildi. Türkiye derecesi bulunan paralimpik okçular ise büyük alkış aldı.

Kabza töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, "Bugün Ümraniye Belediyesi olarak Hekimbaşı Av Köşkü'nde 3. Ümraniye Geleneksel Okçuluk Kabza törenini gerçekleştirmiş olduk. 3 yıl önce bu etkinliğe başladığımızda sadece bir kurs açma boyutundayken insanımızın inanılmaz teveccühünü burada görmüş olduk ve bizi inanılmaz mutlu etti. 3 yıl içerisinde 2 büyük etkinliği gerçekleştirmiş olduk. Şu mekanda da 3 senede 3 defa kabza törenini gerçekleştirmiş olduk. Kurslar 1 sene boyunca uzun bir dönemi kapsıyor ve kursiyerlerimizin tamamını, yarışmada derece alsınlar, almasınlar kutluyorum. Çünkü uzun ve yorucu bir antrenman dönemi geçiriyorlar. Bizim etkinliklerimizin dışındaki diğer okçuluk yarışmalarına da katılıyorlar ve Türkiye dereceleri olan sporcular haline geldiler. Ama önemli bir konu var. Öncelikle bu spor branşının federasyona kavuşmasıydı. Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan'ın bu konudaki özel çabaları neticesinde geleneksel okçuluk branşı artık olimpik okçuluk gibi federasyona kavuşmuş oldu. Bundan sonra kulüplerimizin daha aktif bir şekilde bu geleneksel spor branşını Türkiye'nin gündemine taşıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA