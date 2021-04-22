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52 Orduspor, 68 Aksaray Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında 52 Orduspor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

52 Orduspor, 68 Aksaray Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında 52 Orduspor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. 52 Orduspor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında 52 Orduspor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  52 Orduspor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı stadyumunda oynanan maç 4-2 sona erdi.

52 Orduspor  68 Aksaray Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
19 Eylül Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

52 Orduspor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Hakemleri
Halil Erdoğan(hakem), Ömer Yüzer(1. Yardımcı Hakem), Furaz Bülgen(2. Yardımcı Hakem), Bünyamin Erdil(dördüncü Hakem)

52 ORDUSPOR52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11
35. Taha Ayan, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 19. Muhammed Emin Balcılar, 20. Ali Kemal Başaran, 39. Gökhan Erdöl, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu, 55. Gökhan Özer, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru, 90. Yusuf Avcılar

Yedekler
25. Berat Çelebi, 1. Gürkan Arslan, 3. Emre Bayrak, 11. Oğuzhan Birben, 16. Halil İbrahim Pekşen, 70. Ömer İmamoğlu, 27. Eyüp Poyraz

Teknik Sorumlu
Atilla Yücel

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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68 AKSARAY BELEDİYE SPOR68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 4. Ömer Yıldırım, 6. Gürcan Gözüm, 9. Mustafa Apardı, 20. Alpay Cin, 37. Muhammet Taha Şahin, 41. Talha Özler, 60. Serkan Gürses, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım, 99. Tayyib Kanarya

Yedekler
97. Abdussamet Ecik, 2. Serhat Velioğlu, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 11. Hikmet Enes Etlik, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 68. İbrahim Konuksever, 90. Mümin Aysever

Teknik Sorumlu
Cem Kavçak

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Bursa Yıldırımspor30167738215517
2Adıyaman 1954 SK301412439245415
3Düzcespor30158743305313
41954 Kelkit Bld.Spor3114983324519
568 Aksaray Belediyespor30148837255012
652 Orduspor FK301013742274315
7Bayrampaşa30126124134427
8Alanya Kestelspor30101193532413
9Siirt İl Özel İdare3110912274339-16
10Karaköprü Belediyespor3081394138373
11Kırıkkale Büyük Anadoluspor3010614354436-9
12Bergama Belediyespor3081111303535-5
13Modafen309714313934-8
14Sultanbeyli Bld.309615243633-12
15Kozan Spor FK3071112223032-8
16Silivrispor3071112264232-16
17Muğlaspor3041016254522-20

Fikstür

18.04.2021Kestelspor Modafen
21.04.2021Alanya Kestelspor3-0Modafen
21.04.2021Bayrampaşa3-1Kozan Spor FK
21.04.2021Bursa Yıldırımspor1-0Kırıkkale Büyük Anadoluspor
21.04.2021Düzcespor1-0Bergama Belediyespor
21.04.2021Karaköprü Belediyespor4-0Muğlaspor
21.04.2021Siirt İl Özel İdare2-2Adıyaman 1954 SK
21.04.2021Sultanbeyli Bld.3-21954 Kelkit Bld.Spor
21.04.202152 Orduspor FK4-268 Aksaray Belediyespor
Tayfun Altuntaş
Editör
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