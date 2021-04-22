52 Orduspor, 68 Aksaray Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında 52 Orduspor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında 52 Orduspor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. 52 Orduspor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında 52 Orduspor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki 52 Orduspor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı stadyumunda oynanan maç 4-2 sona erdi.
52 Orduspor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
19 Eylül Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
52 Orduspor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Hakemleri
Halil Erdoğan(hakem), Ömer Yüzer(1. Yardımcı Hakem), Furaz Bülgen(2. Yardımcı Hakem), Bünyamin Erdil(dördüncü Hakem)
52 Orduspor İlk 11
35. Taha Ayan, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 19. Muhammed Emin Balcılar, 20. Ali Kemal Başaran, 39. Gökhan Erdöl, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu, 55. Gökhan Özer, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru, 90. Yusuf Avcılar
Yedekler
25. Berat Çelebi, 1. Gürkan Arslan, 3. Emre Bayrak, 11. Oğuzhan Birben, 16. Halil İbrahim Pekşen, 70. Ömer İmamoğlu, 27. Eyüp Poyraz
Teknik Sorumlu
Atilla Yücel
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 4. Ömer Yıldırım, 6. Gürcan Gözüm, 9. Mustafa Apardı, 20. Alpay Cin, 37. Muhammet Taha Şahin, 41. Talha Özler, 60. Serkan Gürses, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım, 99. Tayyib Kanarya
Yedekler
97. Abdussamet Ecik, 2. Serhat Velioğlu, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 11. Hikmet Enes Etlik, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 68. İbrahim Konuksever, 90. Mümin Aysever
Teknik Sorumlu
Cem Kavçak
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Bursa Yıldırımspor
|30
|16
|7
|7
|38
|21
|55
|17
|2
|Adıyaman 1954 SK
|30
|14
|12
|4
|39
|24
|54
|15
|3
|Düzcespor
|30
|15
|8
|7
|43
|30
|53
|13
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|31
|14
|9
|8
|33
|24
|51
|9
|5
|68 Aksaray Belediyespor
|30
|14
|8
|8
|37
|25
|50
|12
|6
|52 Orduspor FK
|30
|10
|13
|7
|42
|27
|43
|15
|7
|Bayrampaşa
|30
|12
|6
|12
|41
|34
|42
|7
|8
|Alanya Kestelspor
|30
|10
|11
|9
|35
|32
|41
|3
|9
|Siirt İl Özel İdare
|31
|10
|9
|12
|27
|43
|39
|-16
|10
|Karaköprü Belediyespor
|30
|8
|13
|9
|41
|38
|37
|3
|11
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|30
|10
|6
|14
|35
|44
|36
|-9
|12
|Bergama Belediyespor
|30
|8
|11
|11
|30
|35
|35
|-5
|13
|Modafen
|30
|9
|7
|14
|31
|39
|34
|-8
|14
|Sultanbeyli Bld.
|30
|9
|6
|15
|24
|36
|33
|-12
|15
|Kozan Spor FK
|30
|7
|11
|12
|22
|30
|32
|-8
|16
|Silivrispor
|30
|7
|11
|12
|26
|42
|32
|-16
|17
|Muğlaspor
|30
|4
|10
|16
|25
|45
|22
|-20
Fikstür
|18.04.2021
|Kestelspor
|Modafen
|21.04.2021
|Alanya Kestelspor
|3-0
|Modafen
|21.04.2021
|Bayrampaşa
|3-1
|Kozan Spor FK
|21.04.2021
|Bursa Yıldırımspor
|1-0
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|21.04.2021
|Düzcespor
|1-0
|Bergama Belediyespor
|21.04.2021
|Karaköprü Belediyespor
|4-0
|Muğlaspor
|21.04.2021
|Siirt İl Özel İdare
|2-2
|Adıyaman 1954 SK
|21.04.2021
|Sultanbeyli Bld.
|3-2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|21.04.2021
|52 Orduspor FK
|4-2
|68 Aksaray Belediyespor