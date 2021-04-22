52 Orduspor, 68 Aksaray Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında 52 Orduspor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. 52 Orduspor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında 52 Orduspor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 52 Orduspor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı stadyumunda oynanan maç 4-2 sona erdi. 52 Orduspor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

19 Eylül Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



52 Orduspor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Hakemleri

Halil Erdoğan(hakem), Ömer Yüzer(1. Yardımcı Hakem), Furaz Bülgen(2. Yardımcı Hakem), Bünyamin Erdil(dördüncü Hakem)

52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11

35. Taha Ayan, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 19. Muhammed Emin Balcılar, 20. Ali Kemal Başaran, 39. Gökhan Erdöl, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu, 55. Gökhan Özer, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru, 90. Yusuf Avcılar



Yedekler

25. Berat Çelebi, 1. Gürkan Arslan, 3. Emre Bayrak, 11. Oğuzhan Birben, 16. Halil İbrahim Pekşen, 70. Ömer İmamoğlu, 27. Eyüp Poyraz



Teknik Sorumlu

Atilla Yücel



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11

28. Mehmet Akif Önal, 4. Ömer Yıldırım, 6. Gürcan Gözüm, 9. Mustafa Apardı, 20. Alpay Cin, 37. Muhammet Taha Şahin, 41. Talha Özler, 60. Serkan Gürses, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım, 99. Tayyib Kanarya



Yedekler

97. Abdussamet Ecik, 2. Serhat Velioğlu, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 11. Hikmet Enes Etlik, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 68. İbrahim Konuksever, 90. Mümin Aysever



Teknik Sorumlu

Cem Kavçak



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Bursa Yıldırımspor 30 16 7 7 38 21 55 17 2 Adıyaman 1954 SK 30 14 12 4 39 24 54 15 3 Düzcespor 30 15 8 7 43 30 53 13 4 1954 Kelkit Bld.Spor 31 14 9 8 33 24 51 9 5 68 Aksaray Belediyespor 30 14 8 8 37 25 50 12 6 52 Orduspor FK 30 10 13 7 42 27 43 15 7 Bayrampaşa 30 12 6 12 41 34 42 7 8 Alanya Kestelspor 30 10 11 9 35 32 41 3 9 Siirt İl Özel İdare 31 10 9 12 27 43 39 -16 10 Karaköprü Belediyespor 30 8 13 9 41 38 37 3 11 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 30 10 6 14 35 44 36 -9 12 Bergama Belediyespor 30 8 11 11 30 35 35 -5 13 Modafen 30 9 7 14 31 39 34 -8 14 Sultanbeyli Bld. 30 9 6 15 24 36 33 -12 15 Kozan Spor FK 30 7 11 12 22 30 32 -8 16 Silivrispor 30 7 11 12 26 42 32 -16 17 Muğlaspor 30 4 10 16 25 45 22 -20

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