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52 Orduspor, Alanya Kestelspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında 52 Orduspor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

52 Orduspor, Alanya Kestelspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında 52 Orduspor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. 52 Orduspor ve Alanya Kestelspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında 52 Orduspor sahasında Alanya Kestelspor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  52 Orduspor - Alanya Kestelspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.

52 Orduspor  Alanya Kestelspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
19 Eylül Stadı - Ordu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00

52 Orduspor Alanya Kestelspor Maçının Hakemleri
Ömer Kocabey(hakem), Ramazan Ufuk Avdaş(1. Yardımcı Hakem), Semih Kocaman(2. Yardımcı Hakem), Alper Cesur(dördüncü Hakem)

52 ORDUSPOR52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11
35. Taha Ayan, 1. Gürkan Arslan, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 11. Oğuzhan Birben, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 16. Halil İbrahim Pekşen, 20. Ali Kemal Başaran, 39. Gökhan Erdöl, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru

Yedekler
25. Berat Çelebi, 17. Yavuz Alemdar, 21. Çağrı Büyük, 27. Eyüp Poyraz, 55. Gökhan Özer

Teknik Sorumlu


Goller
Gökhan Erdöl,57.dk (f), Şükrü Kaan Kılıçaslan,80.dk (f), Gökhan Erdöl,87.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Şükrü Kaan Kılıçaslan 51.dk

Oyundan Çıkanlar
Gökhan Erdöl 89.dk, Halil İbrahim Pekşen 87.dk, Oğuzhan Birben 51.dk

Oyuna Girenler
Çağrı Büyük 89.dk, Eyüp Poyraz 87.dk, Gökhan Özer 51.dk

ALANYA KESTELSPORAlanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 88. Cevat Kuy, 16. Özkan Toprak, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 8. Ufuk Özcan, 25. Buluthan Bulut, 14. Veysel Karani Ünal, 13. Okan Şahingöz, 11. Talha Yünkuş, 17. Muhammet Özdemir

Yedekler
97. İsmail Ünal, 45. Mert Korkmaz, 70. Berkay Arı, 6. Kadir Torbacı, 19. Alhan Kurtoğlu, 61. Ümit Koz, 90. Efe Görgülü

Teknik Sorumlu
Ahmet Duman

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Abdurrahman Ayhanoğlu 86.dk, Sarı Kart Kadir Torbacı 82.dk, Sarı Kart Efe Görgülü 84.dk

Oyundan Çıkanlar
Muhammet Özdemir 62.dk, Abdurrahman Ayhanoğlu 89.dk, Ufuk Özcan 82.dk, Veysel Karani Ünal 46.dk, Okan Şahingöz 62.dk

Oyuna Girenler
Efe Görgülü 62.dk, Mert Korkmaz 89.dk, Alhan Kurtoğlu 82.dk, Kadir Torbacı 46.dk, Ümit Koz 62.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Düzcespor25145640264714
2Adıyaman 1954 SK261211331174714
368 Aksaray Belediyespor25136630164514
41954 Kelkit Bld.Spor2612862819449
5Bursa Yıldırımspor25127632204312
6Bayrampaşa25116837253912
752 Orduspor FK26911638243814
8Alanya Kestelspor258982929330
9Siirt İl Özel İdare268810213732-16
10Modafen258611283130-3
11Karaköprü Belediyespor256118313429-3
12Kozan Spor FK266119162129-5
13Bergama Belediyespor256109263228-6
14Silivrispor2661010233628-13
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor257612304027-10
16Sultanbeyli Bld.267415193325-14
17Muğlaspor252914193815-19

Fikstür

21.03.20211954 Kelkit Bld.Spor2-2Karaköprü Belediyespor
21.03.202168 Aksaray Belediyespor0-2Bayrampaşa
21.03.202152 Orduspor FK3-0Kestelspor
21.03.2021Sultanbeyli Bld.1-0Bursa Yıldırımspor
21.03.2021Muğlaspor1-2Kozan Spor FK
21.03.2021Modafen4-0Silivrispor
21.03.2021Bergama Belediyespor3-1Siirt İl Özel İdare
21.03.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor0-0Adıyaman 1954 SK
Tayfun Altuntaş
Editör
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