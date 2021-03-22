52 Orduspor, Alanya Kestelspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında 52 Orduspor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında 52 Orduspor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. 52 Orduspor ve Alanya Kestelspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında 52 Orduspor sahasında Alanya Kestelspor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki 52 Orduspor - Alanya Kestelspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.
52 Orduspor Alanya Kestelspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
19 Eylül Stadı - Ordu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00
52 Orduspor Alanya Kestelspor Maçının Hakemleri
Ömer Kocabey(hakem), Ramazan Ufuk Avdaş(1. Yardımcı Hakem), Semih Kocaman(2. Yardımcı Hakem), Alper Cesur(dördüncü Hakem)
52 Orduspor İlk 11
35. Taha Ayan, 1. Gürkan Arslan, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 11. Oğuzhan Birben, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 16. Halil İbrahim Pekşen, 20. Ali Kemal Başaran, 39. Gökhan Erdöl, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru
Yedekler
25. Berat Çelebi, 17. Yavuz Alemdar, 21. Çağrı Büyük, 27. Eyüp Poyraz, 55. Gökhan Özer
Teknik Sorumlu
Goller
Gökhan Erdöl,57.dk (f), Şükrü Kaan Kılıçaslan,80.dk (f), Gökhan Erdöl,87.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Şükrü Kaan Kılıçaslan 51.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Erdöl 89.dk, Halil İbrahim Pekşen 87.dk, Oğuzhan Birben 51.dk
Oyuna Girenler
Çağrı Büyük 89.dk, Eyüp Poyraz 87.dk, Gökhan Özer 51.dk
Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 88. Cevat Kuy, 16. Özkan Toprak, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 8. Ufuk Özcan, 25. Buluthan Bulut, 14. Veysel Karani Ünal, 13. Okan Şahingöz, 11. Talha Yünkuş, 17. Muhammet Özdemir
Yedekler
97. İsmail Ünal, 45. Mert Korkmaz, 70. Berkay Arı, 6. Kadir Torbacı, 19. Alhan Kurtoğlu, 61. Ümit Koz, 90. Efe Görgülü
Teknik Sorumlu
Ahmet Duman
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Abdurrahman Ayhanoğlu 86.dk, Sarı Kart Kadir Torbacı 82.dk, Sarı Kart Efe Görgülü 84.dk
Oyundan Çıkanlar
Muhammet Özdemir 62.dk, Abdurrahman Ayhanoğlu 89.dk, Ufuk Özcan 82.dk, Veysel Karani Ünal 46.dk, Okan Şahingöz 62.dk
Oyuna Girenler
Efe Görgülü 62.dk, Mert Korkmaz 89.dk, Alhan Kurtoğlu 82.dk, Kadir Torbacı 46.dk, Ümit Koz 62.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Düzcespor
|25
|14
|5
|6
|40
|26
|47
|14
|2
|Adıyaman 1954 SK
|26
|12
|11
|3
|31
|17
|47
|14
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|25
|13
|6
|6
|30
|16
|45
|14
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|26
|12
|8
|6
|28
|19
|44
|9
|5
|Bursa Yıldırımspor
|25
|12
|7
|6
|32
|20
|43
|12
|6
|Bayrampaşa
|25
|11
|6
|8
|37
|25
|39
|12
|7
|52 Orduspor FK
|26
|9
|11
|6
|38
|24
|38
|14
|8
|Alanya Kestelspor
|25
|8
|9
|8
|29
|29
|33
|0
|9
|Siirt İl Özel İdare
|26
|8
|8
|10
|21
|37
|32
|-16
|10
|Modafen
|25
|8
|6
|11
|28
|31
|30
|-3
|11
|Karaköprü Belediyespor
|25
|6
|11
|8
|31
|34
|29
|-3
|12
|Kozan Spor FK
|26
|6
|11
|9
|16
|21
|29
|-5
|13
|Bergama Belediyespor
|25
|6
|10
|9
|26
|32
|28
|-6
|14
|Silivrispor
|26
|6
|10
|10
|23
|36
|28
|-13
|15
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|25
|7
|6
|12
|30
|40
|27
|-10
|16
|Sultanbeyli Bld.
|26
|7
|4
|15
|19
|33
|25
|-14
|17
|Muğlaspor
|25
|2
|9
|14
|19
|38
|15
|-19
Fikstür
|21.03.2021
|1954 Kelkit Bld.Spor
|2-2
|Karaköprü Belediyespor
|21.03.2021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-2
|Bayrampaşa
|21.03.2021
|52 Orduspor FK
|3-0
|Kestelspor
|21.03.2021
|Sultanbeyli Bld.
|1-0
|Bursa Yıldırımspor
|21.03.2021
|Muğlaspor
|1-2
|Kozan Spor FK
|21.03.2021
|Modafen
|4-0
|Silivrispor
|21.03.2021
|Bergama Belediyespor
|3-1
|Siirt İl Özel İdare
|21.03.2021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|0-0
|Adıyaman 1954 SK