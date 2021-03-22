52 Orduspor, Alanya Kestelspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında 52 Orduspor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. 52 Orduspor ve Alanya Kestelspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında 52 Orduspor sahasında Alanya Kestelspor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 52 Orduspor - Alanya Kestelspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi. 52 Orduspor Alanya Kestelspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

19 Eylül Stadı - Ordu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 14:00



52 Orduspor Alanya Kestelspor Maçının Hakemleri

Ömer Kocabey(hakem), Ramazan Ufuk Avdaş(1. Yardımcı Hakem), Semih Kocaman(2. Yardımcı Hakem), Alper Cesur(dördüncü Hakem)

52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11

35. Taha Ayan, 1. Gürkan Arslan, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 11. Oğuzhan Birben, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 16. Halil İbrahim Pekşen, 20. Ali Kemal Başaran, 39. Gökhan Erdöl, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru



Yedekler

25. Berat Çelebi, 17. Yavuz Alemdar, 21. Çağrı Büyük, 27. Eyüp Poyraz, 55. Gökhan Özer



Teknik Sorumlu





Goller

Gökhan Erdöl,57.dk (f), Şükrü Kaan Kılıçaslan,80.dk (f), Gökhan Erdöl,87.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Şükrü Kaan Kılıçaslan 51.dk



Oyundan Çıkanlar

Gökhan Erdöl 89.dk, Halil İbrahim Pekşen 87.dk, Oğuzhan Birben 51.dk



Oyuna Girenler

Çağrı Büyük 89.dk, Eyüp Poyraz 87.dk, Gökhan Özer 51.dk

Alanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11

1. Hasan Sürmeli, 88. Cevat Kuy, 16. Özkan Toprak, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 8. Ufuk Özcan, 25. Buluthan Bulut, 14. Veysel Karani Ünal, 13. Okan Şahingöz, 11. Talha Yünkuş, 17. Muhammet Özdemir



Yedekler

97. İsmail Ünal, 45. Mert Korkmaz, 70. Berkay Arı, 6. Kadir Torbacı, 19. Alhan Kurtoğlu, 61. Ümit Koz, 90. Efe Görgülü



Teknik Sorumlu

Ahmet Duman



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Abdurrahman Ayhanoğlu 86.dk, Sarı Kart Kadir Torbacı 82.dk, Sarı Kart Efe Görgülü 84.dk



Oyundan Çıkanlar

Muhammet Özdemir 62.dk, Abdurrahman Ayhanoğlu 89.dk, Ufuk Özcan 82.dk, Veysel Karani Ünal 46.dk, Okan Şahingöz 62.dk



Oyuna Girenler

Efe Görgülü 62.dk, Mert Korkmaz 89.dk, Alhan Kurtoğlu 82.dk, Kadir Torbacı 46.dk, Ümit Koz 62.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Düzcespor 25 14 5 6 40 26 47 14 2 Adıyaman 1954 SK 26 12 11 3 31 17 47 14 3 68 Aksaray Belediyespor 25 13 6 6 30 16 45 14 4 1954 Kelkit Bld.Spor 26 12 8 6 28 19 44 9 5 Bursa Yıldırımspor 25 12 7 6 32 20 43 12 6 Bayrampaşa 25 11 6 8 37 25 39 12 7 52 Orduspor FK 26 9 11 6 38 24 38 14 8 Alanya Kestelspor 25 8 9 8 29 29 33 0 9 Siirt İl Özel İdare 26 8 8 10 21 37 32 -16 10 Modafen 25 8 6 11 28 31 30 -3 11 Karaköprü Belediyespor 25 6 11 8 31 34 29 -3 12 Kozan Spor FK 26 6 11 9 16 21 29 -5 13 Bergama Belediyespor 25 6 10 9 26 32 28 -6 14 Silivrispor 26 6 10 10 23 36 28 -13 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 25 7 6 12 30 40 27 -10 16 Sultanbeyli Bld. 26 7 4 15 19 33 25 -14 17 Muğlaspor 25 2 9 14 19 38 15 -19

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