Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu heyecanı devam ediyor. 1. Tur maçlarının oynandığı haftada son maç gününde üç maç bulunuyor. Bu maçların arasından 52 Orduspor FK - Arhavispor maçının detaylarını haberimizde verdik. 3.Lig 4.Grup'ta mücadele eden Orduspor, liginde 7 puanla 6. sırada bulunuyor. 3.Lig 3.Grup'ta yoluna devam eden Arhavispor ise liginde 4 puanla 9. sırada bulunuyor. Türkiye Kupası 1. Tur'da karşılaşacak olan iki takım, mücadeleyi kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, 52 Orduspor FK - Arhavispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 52 Orduspor FK ile Arhavispor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele bugün saat, 13.00'de Ordu 19 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi, Mikail Cihangir olacak. Mikail Cihangir'in yardımcılıklarını ise Recep Gündüz ve Gökhan Salduz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın her sezon olduğu gibi bu sezonda yayıncısı Turkuvaz Grubu oldu. Dolayısıyla 1. Tur maçları A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. 52 Orduspor - Arhavispor maçını da saat 13.00'de A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.