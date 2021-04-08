52 Orduspor, Sultanbeyli Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında 52 Orduspor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında 52 Orduspor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. 52 Orduspor ve Sultanbeyli Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında 52 Orduspor sahasında Sultanbeyli Belediye Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki 52 Orduspor - Sultanbeyli Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
52 Orduspor Sultanbeyli Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
19 Eylül Stadı - Ordu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
52 Orduspor Sultanbeyli Belediye Spor Maçının Hakemleri
Eren Gökmen(hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Otyakmaz(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Abbas Onay(dördüncü Hakem)
52 Orduspor İlk 11
35. Taha Ayan, 77. Hakan Doğru, 63. Eşref Korkmazoğlu, 5. Hasan Genç, 90. Yusuf Avcılar, 20. Ali Kemal Başaran, 16. Halil İbrahim Pekşen, 1. Gürkan Arslan, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 10. Sebahattin Usta, 39. Gökhan Erdöl
Yedekler
25. Berat Çelebi, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 19. Muhammed Emin Balcılar, 17. Yavuz Alemdar, 27. Eyüp Poyraz, 3. Emre Bayrak, 66. Efe Kağan Kayahan
Teknik Sorumlu
Atilla Yücel
Oyundan Çıkanlar
Halil İbrahim Pekşen 86.dk, Sebahattin Usta 57.dk, Hasan Genç 78.dk
Oyuna Girenler
Yavuz Alemdar 86.dk, Muhammed Emin Balcılar 57.dk, Gökhan Berkay Yıldız 78.dk
Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
53. Burak Kapan, 3. Salih Gevençli, 11. Samet Bulut, 26. Sinan Altınel, 32. Barış Dillioğlu, 12. Emrah Bedir, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 58. Safa Yıldırım, 77. Nurullah Serbest, 25. Taner Yıldız
Yedekler
34. Recep Can Zengin, 22. Emrah Günden, 29. Muhammet Yusuf Ocak, 39. Fatih Özçelik, 61. Uğurcan Arslantürk, 70. Anıl Mercan, 98. Muhammet Ali Semiz
Teknik Sorumlu
Besim Durmuş
Kartlar
Sarı Kart Sinan Altınel 58.dk
Oyundan Çıkanlar
Emrah Bedir 62.dk, Safa Yıldırım 78.dk, Barış Dillioğlu 90+6.dk
Oyuna Girenler
Fatih Özçelik 62.dk, Muhammet Ali Semiz 78.dk, Uğurcan Arslantürk 90+6.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|28
|13
|11
|4
|35
|21
|50
|14
|2
|Bursa Yıldırımspor
|28
|14
|7
|7
|35
|21
|49
|14
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|28
|14
|7
|7
|33
|19
|49
|14
|4
|Düzcespor
|28
|14
|7
|7
|40
|28
|49
|12
|5
|1954 Kelkit Bld.Spor
|29
|13
|9
|7
|30
|21
|48
|9
|6
|52 Orduspor FK
|28
|9
|13
|6
|38
|24
|40
|14
|7
|Bayrampaşa
|28
|11
|6
|11
|38
|30
|39
|8
|8
|Siirt İl Özel İdare
|29
|10
|8
|11
|24
|39
|38
|-15
|9
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|28
|10
|6
|12
|35
|40
|36
|-5
|10
|Alanya Kestelspor
|28
|8
|11
|9
|31
|32
|35
|-1
|11
|Bergama Belediyespor
|28
|8
|11
|9
|30
|33
|35
|-3
|12
|Modafen
|28
|9
|7
|12
|31
|34
|34
|-3
|13
|Silivrispor
|29
|7
|11
|11
|25
|40
|32
|-15
|14
|Karaköprü Belediyespor
|28
|6
|13
|9
|34
|38
|31
|-4
|15
|Sultanbeyli Bld.
|29
|8
|6
|15
|21
|34
|30
|-13
|16
|Kozan Spor FK
|28
|6
|11
|11
|19
|26
|29
|-7
|17
|Muğlaspor
|28
|3
|10
|15
|22
|41
|19
|-19
Fikstür
|04.04.2021
|Kestelspor
|68 Aksaray Belediyespor
|07.04.2021
|Alanya Kestelspor
|1-1
|68 Aksaray Belediyespor
|07.04.2021
|Karaköprü Belediyespor
|1-1
|Modafen
|07.04.2021
|52 Orduspor FK
|0-0
|Sultanbeyli Bld.
|07.04.2021
|Bayrampaşa
|0-1
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|07.04.2021
|Bursa Yıldırımspor
|0-1
|Bergama Belediyespor
|07.04.2021
|Düzcespor
|0-2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|07.04.2021
|Siirt İl Özel İdare
|2-1
|Muğlaspor
|07.04.2021
|Silivrispor
|2-1
|Kozan Spor FK