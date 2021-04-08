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52 Orduspor, Sultanbeyli Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında 52 Orduspor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

52 Orduspor, Sultanbeyli Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında 52 Orduspor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. 52 Orduspor ve Sultanbeyli Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında 52 Orduspor sahasında Sultanbeyli Belediye Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  52 Orduspor - Sultanbeyli Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

52 Orduspor  Sultanbeyli Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
19 Eylül Stadı - Ordu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

52 Orduspor Sultanbeyli Belediye Spor Maçının Hakemleri
Eren Gökmen(hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Otyakmaz(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Abbas Onay(dördüncü Hakem)

52 ORDUSPOR52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11
35. Taha Ayan, 77. Hakan Doğru, 63. Eşref Korkmazoğlu, 5. Hasan Genç, 90. Yusuf Avcılar, 20. Ali Kemal Başaran, 16. Halil İbrahim Pekşen, 1. Gürkan Arslan, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 10. Sebahattin Usta, 39. Gökhan Erdöl

Yedekler
25. Berat Çelebi, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 19. Muhammed Emin Balcılar, 17. Yavuz Alemdar, 27. Eyüp Poyraz, 3. Emre Bayrak, 66. Efe Kağan Kayahan

Teknik Sorumlu
Atilla Yücel

Oyundan Çıkanlar
Halil İbrahim Pekşen 86.dk, Sebahattin Usta 57.dk, Hasan Genç 78.dk

Oyuna Girenler
Yavuz Alemdar 86.dk, Muhammed Emin Balcılar 57.dk, Gökhan Berkay Yıldız 78.dk

SULTANBEYLİ BELEDİYE SPORSultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
53. Burak Kapan, 3. Salih Gevençli, 11. Samet Bulut, 26. Sinan Altınel, 32. Barış Dillioğlu, 12. Emrah Bedir, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 58. Safa Yıldırım, 77. Nurullah Serbest, 25. Taner Yıldız

Yedekler
34. Recep Can Zengin, 22. Emrah Günden, 29. Muhammet Yusuf Ocak, 39. Fatih Özçelik, 61. Uğurcan Arslantürk, 70. Anıl Mercan, 98. Muhammet Ali Semiz

Teknik Sorumlu
Besim Durmuş

Kartlar
Sarı Kart Sinan Altınel 58.dk

Oyundan Çıkanlar
Emrah Bedir 62.dk, Safa Yıldırım 78.dk, Barış Dillioğlu 90+6.dk

Oyuna Girenler
Fatih Özçelik 62.dk, Muhammet Ali Semiz 78.dk, Uğurcan Arslantürk 90+6.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK281311435215014
2Bursa Yıldırımspor28147735214914
368 Aksaray Belediyespor28147733194914
4Düzcespor28147740284912
51954 Kelkit Bld.Spor2913973021489
652 Orduspor FK28913638244014
7Bayrampaşa28116113830398
8Siirt İl Özel İdare2910811243938-15
9Kırıkkale Büyük Anadoluspor2810612354036-5
10Alanya Kestelspor288119313235-1
11Bergama Belediyespor288119303335-3
12Modafen289712313434-3
13Silivrispor2971111254032-15
14Karaköprü Belediyespor286139343831-4
15Sultanbeyli Bld.298615213430-13
16Kozan Spor FK2861111192629-7
17Muğlaspor2831015224119-19

Fikstür

04.04.2021Kestelspor 68 Aksaray Belediyespor
07.04.2021Alanya Kestelspor1-168 Aksaray Belediyespor
07.04.2021Karaköprü Belediyespor1-1Modafen
07.04.202152 Orduspor FK0-0Sultanbeyli Bld.
07.04.2021Bayrampaşa0-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
07.04.2021Bursa Yıldırımspor0-1Bergama Belediyespor
07.04.2021Düzcespor0-21954 Kelkit Bld.Spor
07.04.2021Siirt İl Özel İdare2-1Muğlaspor
07.04.2021Silivrispor2-1Kozan Spor FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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