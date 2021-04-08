52 Orduspor, Sultanbeyli Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında 52 Orduspor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. 52 Orduspor ve Sultanbeyli Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında 52 Orduspor sahasında Sultanbeyli Belediye Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 52 Orduspor - Sultanbeyli Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. 52 Orduspor Sultanbeyli Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

19 Eylül Stadı - Ordu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 15:00



52 Orduspor Sultanbeyli Belediye Spor Maçının Hakemleri

Eren Gökmen(hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Otyakmaz(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Abbas Onay(dördüncü Hakem)

52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11

35. Taha Ayan, 77. Hakan Doğru, 63. Eşref Korkmazoğlu, 5. Hasan Genç, 90. Yusuf Avcılar, 20. Ali Kemal Başaran, 16. Halil İbrahim Pekşen, 1. Gürkan Arslan, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 10. Sebahattin Usta, 39. Gökhan Erdöl



Yedekler

25. Berat Çelebi, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 19. Muhammed Emin Balcılar, 17. Yavuz Alemdar, 27. Eyüp Poyraz, 3. Emre Bayrak, 66. Efe Kağan Kayahan



Teknik Sorumlu

Atilla Yücel



Oyundan Çıkanlar

Halil İbrahim Pekşen 86.dk, Sebahattin Usta 57.dk, Hasan Genç 78.dk



Oyuna Girenler

Yavuz Alemdar 86.dk, Muhammed Emin Balcılar 57.dk, Gökhan Berkay Yıldız 78.dk

Sultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11

53. Burak Kapan, 3. Salih Gevençli, 11. Samet Bulut, 26. Sinan Altınel, 32. Barış Dillioğlu, 12. Emrah Bedir, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 58. Safa Yıldırım, 77. Nurullah Serbest, 25. Taner Yıldız



Yedekler

34. Recep Can Zengin, 22. Emrah Günden, 29. Muhammet Yusuf Ocak, 39. Fatih Özçelik, 61. Uğurcan Arslantürk, 70. Anıl Mercan, 98. Muhammet Ali Semiz



Teknik Sorumlu

Besim Durmuş



Kartlar

Sarı Kart Sinan Altınel 58.dk



Oyundan Çıkanlar

Emrah Bedir 62.dk, Safa Yıldırım 78.dk, Barış Dillioğlu 90+6.dk



Oyuna Girenler

Fatih Özçelik 62.dk, Muhammet Ali Semiz 78.dk, Uğurcan Arslantürk 90+6.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 28 13 11 4 35 21 50 14 2 Bursa Yıldırımspor 28 14 7 7 35 21 49 14 3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 7 7 33 19 49 14 4 Düzcespor 28 14 7 7 40 28 49 12 5 1954 Kelkit Bld.Spor 29 13 9 7 30 21 48 9 6 52 Orduspor FK 28 9 13 6 38 24 40 14 7 Bayrampaşa 28 11 6 11 38 30 39 8 8 Siirt İl Özel İdare 29 10 8 11 24 39 38 -15 9 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 28 10 6 12 35 40 36 -5 10 Alanya Kestelspor 28 8 11 9 31 32 35 -1 11 Bergama Belediyespor 28 8 11 9 30 33 35 -3 12 Modafen 28 9 7 12 31 34 34 -3 13 Silivrispor 29 7 11 11 25 40 32 -15 14 Karaköprü Belediyespor 28 6 13 9 34 38 31 -4 15 Sultanbeyli Bld. 29 8 6 15 21 34 30 -13 16 Kozan Spor FK 28 6 11 11 19 26 29 -7 17 Muğlaspor 28 3 10 15 22 41 19 -19

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