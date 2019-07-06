52 yıldır süpürge yapıyor

Kırklareli Eriklice köyünde ikamet eden İzzet Koçmarlı 52 yıldır süpürgecilik mesleğini devam ettiriyor.

Sabahın erken saatlerinde kalkıp bisikleti ile Kırklareli'nin yolunu tutan İzzet Koçmarlı, 52 yıldır süpürgecilik mesleğini icra ediyor. Eriklice köyünde yaşayan Süpürge Ustası Koçmarlı, süpürgeciliğin yapılış aşamasını anlatarak bu mesleğin elden ele zincirleme bir meslek olduğunu söyledi. Geçmişte gözde el sanatlarından olan süpürgecilik mesleği ustası Koçmarlı, "Yaklaşık olarak 52 yıldır süpürgecilik yapıyorum. Sabah erken saatlerde kalkıp tavuklarımı besliyorum. Daha sonra Eriklice köyünde Kırklareli'ne işime geliyorum" dedi.

"Süpürgecilik ölüyor"

Eski yıllara göre süpürgecilik mesleğinin bittiğini söyleyen Koçmarlı, "Bundan yıllar önce işlerimiz çok iyiydi. Ama şuanda bu meslek ölüyor artık. Kırklareli'de 7 konteyner da çalışan meslektaşlarım var. Eskisi gibi para kazanamıyoruz, mecburen böyle devam ediyor" ifade etti.

Süpürge 4 aşamadan oluşuyor

Süpürgenin yapımının aşma aşma olduğunu ifade eden süpürgeci İzzet Koçmarlı her aşamanın çalışma hızına bağlı olduğunu söyledi. Koçmarlı, "Zairesi var, destesi var, koçanı var ve en son dikişi var. Hepsinin ayrı ayrı aşamaları var. Örnek veriyorum bu gün ben 50 deste yaptım. Arkadaş 100 adet koçan sıkar diğer arkadaş ise 100 adet dikiş diker. Bizim mesleğimiz elden ele zincirleme bir meslek" şeklinde konuştu.

"Nerede o eski yıllar"

Eski yıllarda neşeli ve para kazandıklarını dile getiren Koçmarlı, "Eski yıllar bambaşka bir şeydi. Nasıl anlatıyım neşesi para kazandırıyordu. Bu zamana göre çok çok iyiydi. İlk olarak mesleğe yumurta pazarının orada başladım. Daha sonra yeni kurulan Kapalı Pazar Yeri'nin oraya geçtik. Oradan da belediye buraya getirdi" şeklinde ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA