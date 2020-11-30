53 yıl boyunca burnunda bozuk para ile yaşayan hasta doktorları şaşkına uğrattı

Rusya'da 6 yaşındayken sağ burun deliğine bozuk para sıkıştıran bir kişi kızmasından korktuğu için annesine söyleyemedi. Bir zaman sonra paranın varlığını unutan şahıs 59 yaşına geldiğinde nefes alma problemi yaşadığı için doktora gitti. Doktorun burnunda bozuk para olduğunu söyleyince olayı hatırlayan adam ameliyata alındı.

YAPILAN TESTTE ORTAYA ÇIKTI

Doktorlar hastaya yaptıkları tarama testinde burunda ummadıkları bir şeyle karşılaştı. Seneler önce burnuna soktuğu bozuk para adamın burnunda durmaktaydı. Paranın üstündeki desenlerin de silinmiş olduğu görüldü.

SOVYETLER BİRLİĞİ PARASI

Genel anestezi ile yapılan endoskopik ameliyat sonrası çıkarılan para, 53 yıl öncesinin Sovyet bozuk para birimi olan 1 kopik. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılışıyla birlikte bu para da tedavülden kalkmıştı.

''ARTIK BURNUNDAN TAM NEFES AOLARAK ALABİLİYOR''

Burundan çıkarılan paranın üzerinde artık orak ve çekiç amblemi görünmüyordu. Kulak burun boğaz uzmanı Elena Nepryakhina "Hasta Cuma günü ameliyat oldu, Pazar günü taburcu edildi. Artık burnundan tam olarak nefes alabiliyor" dedi.