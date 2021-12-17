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  3. 54 merkez bankası faiz kararını açıkladı! Faiz indirimi yapan tek ülke Türkiye oldu

54 merkez bankası faiz kararını açıkladı! Faiz indirimi yapan tek ülke Türkiye oldu

Aralık ayında faiz kararı açıklayan 54 ülkenin merkez bankaları içinde faiz indirimine giden tek ülke Türkiye oldu. Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'ten 14'e indirdi.

54 merkez bankası faiz kararını açıkladı! Faiz indirimi yapan tek ülke Türkiye oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2021 yılının son faiz kararının aldığını Para Politikaları Kurulu toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Merkez Bankasının politika faizlerinde 100 baz puan indirim yaparak faizleri yüzde 14'den 15'e indirdi. Söz konusu artışın ardından dünyada faiz kararı alan diğer bankaların aldıkları karar dikkat çekti.

54 merkez bankası faiz kararını açıkladı! Faiz indirimi yapan tek ülke Türkiye oldu

54 ÜLKENİN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Habertürk'ün haberine göre Türkiye faiz indirimi yapan tek ülke olurken 54 merkez bankasından 13'ü fazi artırma yolunu seçti, 40 ülkede ise faizler serbest bırakıldı. 

54 merkez bankası faiz kararını açıkladı! Faiz indirimi yapan tek ülke Türkiye oldu

ARALIK AYINDA FAİZ KARARI AÇIKLAYAN ÜLKELER 

ÜlkeKasım (%)Aralık (%)Değişim (baz puan)
Türkiye1514-100
İngiltere0.10.2515
Norveç0.250.525
Macaristan2.12.430
Ukrayna8.5950
Polonya1.251.7550
Peru22.550
Meksika55.550
Gürcistan1010.550
Ermenistan7.257.7550
Pakistan8.759.75100
Moldova5.56.5100
Şili2.754125
Brezilya7.759.25150
Zimbabve60600
Özbekistan14140
ABD0.250.250
Tayvan1.131.130
İsviçre-0.75-0.750
ispanya000
Slovenya000
Slovakya000
Sırbistan110
Portekiz000
Filipinler220
Hollanda000
Namibya3.753.750
Mauritius1.851.850
Malta000
Lüksemburg000
Litvanya000
Letonya000
Kazakistan9.759.750
Japonya-0.1-0.10
İtalya000
İrlanda000
Endonezya3.53.50
Hindistan440
Yunanistan000
Almanya000
Fransa000
Finlandiya000
Euro Bölgesi000
Estonya000
Mısır8.258.250
Kıbrıs000
Kosta Rika0.750.750
Çin3.853.850
Kanada0.250.250
Bulgaristan000
Botsvana3.753.750
Belçika000
Avusturya000
Avustralya0.10.10
Tayfun Altuntaş
Editör
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