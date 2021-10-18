54 yaşındaki Müzeyen Kaya'ya hastanede farklı bir hastanın iğnesi yapıldı! 8 günlük mücadele ölümle sonuçlandı

Yanlışlıkla iğne yapıldığının tutanaklara geçtiği olayda doktor hemşireyi, hemşire de doktoru suçladı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir, Menemen'de 8 Eylül 2021 tarihinde 54 yaşındaki Müzeyyen Kaya sol tarafında uyuşukluk hissetti ve ambulans ile Menemen Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Gerçekleştirilen ilk müdahaleden sonra saat 16.00'da gözlem odasına alınan hasta, gece saat 01.00'e kadar orada tutuldu.

İĞNE DİĞER HASTANINDI

Kadının iyileştiği ve hastaneden çıkışını beklediği belirtilirken, aynı odada kalan entübe durumdaki hasta için bir iğne hazırlandı. İddia edilenlere göre doktor hemşireden iğneyi 4 numaralı hastaya yapmasını istedi. Hasta Kaya'nın yanına gelerek birkaç defa 3 mü 4 numara mı diye soran hemşire, tekrar 4 denmesi üzerine entübe hastaya yapılacak olan iğne Müzeyyen Kaya'ya yapılmış oldu.

15 SANİYEDE RAHATSIZLIK BAŞLADI

15 saniye gibi kısa bir sürede Kaya'da rahatsızlık başladı. Hastanın oğlu doktorun yanına giderek "Annem fenalaştı siz mi yaptırdınız iğneyi?" diye soru yöneltti. Hastanın yanına gelen doktor B.K. hemşireyi çağırdı. Hemşireye bu hastaya değil diğer hastaya iğne yapmasını söylediğini aktardı. O esnada entübe edilen hasta farklı bir odaya alındı. Müzeyyen Kaya'nın daha sonra da Buca Tınaztepe Devlet Hastanesine sevki yapıldı. Yapılan iğne sonucunda iç organlarının da zarar gördüğü öğrenilen hasta, 8 gün sonra verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Menemen Devlet Hastanesinde acil serviste görevli olan doktor B.K. olayın ardından tutanak tuttu. Tutanakta hemşirenin yanlış hastaya iğne yaptığını iddia etti ve sorumlunun da hemşire G.T. olduğunu söyledi.

Hemşire G.T. da defalarca sormasına rağmen doktorun iğneyi Müzeyyen Kaya yapması gerektiğini söylediğini ifade etti. Hemşire G.T.'nin de 6 kişinin de olaya şahit olduklarını söyledikleri belirtildi.

Oğul Onur Kaya'nın avukatı Anıl Kara, yapılan yanlışlık sonucunda Müzeyyen Kaya'nın öldüğünü ve ölümünden sonra Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Onur Kara, "Müzeyyen Kaya, 8 Eylül 2021 tarihinde sağ tarafında uyuşma belirtisiyle 112 acil ambulansıyla Menemen Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra yoğun bakıma sevk edilmesi gerekmesine rağmen akşam üstü saat 16 sularından gece saat 01.30 sularına kadar hiç bir şekilde yoğun bakıma sevki gerçekleştirilmemiş hasta monüterize olarak acil servisinde gözlem altına alınmıştır. Yan yatakta yatmakta olan entübe hastaya gerekli halde kullanılmak üzere ilaç yanlışlıkla müvekkilimin annesi müzeyyen Kaya’ya vurulması sonucu Müzeyyen Kaya 10 saniye sonra nefes alamamış ve kalp masajıyla hayata döndürülmüş ve bunun sonucu Tınaztepe Devlet Hastanesine sevki gerçekleştirilmiştir. Müvekkilimizin annesi 8 gün sonra hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili olarak iki doktor ve 1 sağlık görevlisi tutanak tutmuş olup, yan yatakta yatmakta olan entübe hastanın ara sıra solunum cihazına eliyle müdahalede bulunduğu, bu hastaya kullanılmak üzere 20 mg ilacın order edildiği; ancak hemşire tarafından sehven olarak yan yatakta yatan Müzeyyen Kaya adlı hastaya ilacın vurulması sonucu hastada kalp arresti ve solunum arresti gerçekleştiği sabit olup Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından taksirle adam öldürme suçundan soruşturmalar başlatılmıştır" dedi.

1 YANLIŞ İĞNE HAYATINA MAL OLDU

Yanlış iğne sonucunda hayata gözlerini yuman Müzeyyen Kaya'nın oğlu Onur Kaya, annesinin rahatsızlanmasından sonra acile getirdiklerini yapılan müdahaleler ile annesinin düzelmeye başladığını ancak gece saat 01.00 sırlarında sevk aşamasında annesine yanlış bir iğne yapıldığını belirtti. Sonucunda ise annesinin kalbinin durduğunu aktardı. 15 dakikalık kalp durma anında entübe odasına götürüldüğünü ve müdahale anında dişlerinin kırıldığını belirtti. 15 dakika sonrasında annesi hayata döndüğünde ise Buca Tınaztepe Devlet Hastanesine götürdüklerini ifade etti. Olayı şöyle anlattı: "Doktor bey hemşire hanıma 4 numaralı hastaya iğne yapılacağını söylüyor. Hemşire hanım anlamadığı için 3-4 sefer doktora soruyor; fakat bu sırada hemşire gelip anneme iğneyi vuruyor. 15 saniye sonra annemin nefesi kesildi ve ben doktora gidip, ’siz mi vurdurdunuz iğneyi?’ dediğimde doktor annemin yanına gelip nabzının düştüğünü gördü ve iğneyi yapan hemşire hanımı çağırdı. ’Sen niye bu hastaya vuruyorsun’ dediğinde hemşire hanım sinirlenip olay yerinden uzaklaştı. Sonrasında annemi entübe odasına aldılar ve annem diğer hastaneye götürüldüğünde 8 gün hayat mücadelesi verdi sonra hayatını kaybetti. Annemin vefatından sorumlu olan doktordan ve hemşireden şikayetçiyiz. Annem normalde yaşayacaktı, normale dönüyordu; fakat hemşirenin yaptığı 1 yanlış iğne bizi annemizden ayırdı. Biz hukuki başvurularımızı yaptık yargıya ve avukatlarımıza güveniyoruz” dedi.