54 yıl sonra buluştular

1965 yılında Muğla Atatürk İlkokulundan mezun olan öğrencilerden bir bölümü, 54 yıl sonra ilk defa bir araya gelerek kahvaltıda geçmişi yad etti.

Menteşe'nin en köklü okullarından Atatürk İlkokulundan 54 yıl önce mezun olan 17'inci dönem ANAP Muğla Milletvekili Şükrü Zeybek, Abdülkadir Aktar, Birgül Tanış Alper, Alaaddin Naganlu ve Mehmet Şahbaz 1965 mezunlarını bir araya getirmek için organizasyon düzenledi. 54 yıl sonra gerçekleşen ilk kahvaltı buluşmasında 54 yıl önceki anılar tekrar canlandırıldı.

Organizasyonu düzenleyenlerden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Sekreteri ve Muğla Şube Başkanı Alaaddin Naganlu, organizasyonun birincisini düzenlediklerini söyledi. Naganlu, "Atatürk İlkokulu 1965 yılı mezunları olarak ilk defa bir araya gelme fikri ortaya çıktı. Çok kısa bir süre içinde ulaşabildiğimiz arkadaşlara ulaştık. Amacımız gelecek yıllarda yapacağımız buluşmaların çatısını oluşturmaktı. Sınıfımızın mevcudu 30 kişiydi. Bazı arkadaşlarımız vefat etti. Bunun yanında ulaşamadığımız arkadaşlarımız oldu. Önümüzdeki yıllarda sayımızın artacağına inanıyorum. 54 yıl sonra bir araya gelerek geçmiş anıları tazelemek, o günleri, çocukluğumuzu tekrar yaşamak bambaşka bir duygu. İnşallah önümüzdeki yıllarda düzenleyeceğimiz "Atatürk İlkokulu 1965 Mezunları" buluşmamızda sayımız daha ada artacaktır" dedi.

Kaynak: İHA