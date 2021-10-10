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  3. 55 senelik yumurta üreticisinden müzikli tavuk bakım yöntemi! Hayvanların verimi arttı

55 senelik yumurta üreticisinden müzikli tavuk bakım yöntemi! Hayvanların verimi arttı

İstanbul'da 55 yıllık yumurta üreticisi Cahit Şahin, yumurtada verimi arttırmak için tavuklarına her gün şarkı dinletiyor. Muazzez Abacı ve Neşet Ertaş gibi sanatçıların şarkılarını kullanan Şahin, 24 saatte çift yumurta aldığını belirtti.

55 senelik yumurta üreticisinden müzikli tavuk bakım yöntemi! Hayvanların verimi arttı

İstanbul'da 55 senedir yumurta üreticiliğinde bulunan Cahit Şahin (65), yumurtaların kalitesini ve aldığı verimi arttırmak için oldukça farklı bir yöntem denedi. Şahin, tavuklarına yem verdiği anda farklı şarkılar dinletti. Bu sayede tavuklarının huzur ve sakinlik içerisinde yumurta üretimi gerçekleştirdiklerini ve üretimdeki verimin yükseldiğini ifade etti. 

TAVUKLAR DA DAHA MUTLU

Şahin bu yöntemi senelerdir kullandığını söyledi. 'Müzik ruhun gıdasıdır' diyerek uyguladığı yöntemin farklı ve verimli olduğunu belirtti. Her gün itina ile tavuklarıyla ilgilenen Cahit Şahin, kendisinin de müziği sevdiğini ve tavukların da ruhlarının müzik eşliğinde dinlendiğini söyledi. Hayvanların bu yöntem ile daha mutlu olduğunu ifade eden Şahin, yumurta üretimini de olumlu anlamda etkilediğini belirtti.

 

55 senelik yumurta üreticisinden müzikli tavuk bakım yöntemi! Hayvanların verimi arttı

KARINLARI DOYDUKTAN SONRA MÜZİK

Tavukların önce yemini yiyip, suyunu içtiklerini söyleyen Şahin, karınları doyduktan sonra ise müzik sistemine geçtiklerini belirtti. Müziğin ruhun gıdası olduğunu, tavukların da müzikten anladığını söylerken kendisinin de çok sevdiğini belirtti.

55 senelik yumurta üreticisinden müzikli tavuk bakım yöntemi! Hayvanların verimi arttı

24 SAATTE ÇİFTE YUMURTA

Verimin müzik kullanıldığı zaman arttığını söyleyen Şahin, kaliteli yem kullanıldığında da verimin yükseldiğini belirtti. Tavukların özellikle Cüneyt Tan, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Ceylan Avcı ve Sabahat Akkiraz'ın müziklerini çok dinlediğini söyleyen Şahin, müzikteki verimin artmasıyla 24 saat içerisinde çift yumurta aldıklarını ifade etti.

55 senelik yumurta üreticisinden müzikli tavuk bakım yöntemi! Hayvanların verimi arttı

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