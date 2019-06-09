TEKİRDAĞ (AA) - 55. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Bengü, Tekirdağ'da konser verdi.



Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 55. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında, Bengü, sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu.

Sanatçıya söylediği bazı şarkılarda vatandaşlarda eşlik etti.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konser sonrası yaptığı konuşmada, Tekirdağ'lılara güzel bir festival yaşattıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Yüksel, şarkıcı Bengü'ye, plaket ile çiçek hediye etti.

Konserin ardından, flyboard, lazer, havai fişek ve su gösterisi yapıldı.





Kaynak: AA