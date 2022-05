55 yaş üstü vatandaşlar mesleki becerilerini gençler ile paylaştı

Pendik Belediyesi tarafından Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik OrtaklıklarHibe Programı kapsamında “Dijital Eğitim Alan Yetişkinlerin Mesleki Becerilerini Mentörlük Yoluyla Gençlere Aktarması” Projesi kapsamında çeşitli yaş gruplarındaki insanlara eğitim verildi.

DENEYİMLERİNİ GENÇLERLE PAYLAŞTILAR

Pendik Belediyesi çeşitli yaş gruplarından bireylerin faydalanması amacıyla projelerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Hibe Programı kapsamında “TEaTIME - Transmission of Experience through Digitally Trained Senior Mentor to Mentees (Dijital Eğitim Alan Yetişkinlerin Mesleki Becerilerini Mentörlük Yoluyla Gençlere Aktarması)” projesinin pilot eğitimi Pendik Kent Konseyi'nde gerçekleştirildi. Proje kapsamında hazırlanan Mentörlük Eğitim Programı’nı test etmek üzere 55 yaş üstü emekli olmuş ve deneyimlerini gençlerle paylaşmak isteyenler 16–17 Mayıs bir araya getirildi ve eğitimin verimliliği ölçüldü.

ORTAK BİR EĞİTİM MODELİ OLUŞTURULDU

İspanya’da bulunan teknoloji firması Inercia Dijital, Polonya’dan Lodzi Üniversitesi ve Slovenya’dan bir Mesleki Eğitim Merkezi ortaklığı ile gerçekleştirilen projede her paydaş kendi ülkelerinde aynı eğitimi düzenleyerek ortak bir eğitim modülünün oluşmasına katkıda bulundu.