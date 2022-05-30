Selahattin Demirtaş, hapisten muhalefeti resmen silkti! Ne söylemedi ki? Millet İttifakı'nı perişan etti! "Hiç utanmıyor musunuz?"Fransa'ya yakışmayan hareketler! Mona Lisa tablosuna pastayla saldırdı!55 yaş üstü vatandaşlar mesleki becerilerini gençler ile paylaştıUEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Fareo Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 29 Mayıs - 5 Haziran 2022| Koç her konuda ilerliyor, Boğa farkındalık kazanıyor!Almanya ekonomisi sallantıda! Enflasyon rakamları rekor kırdı!Spor Toto 1.Lig Play Off finali: Bandırmaspor -İstanbulspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gelinim Mutfakta 30 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu | 30 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Son dakika | İçişleri Bakanlığından koronavirüs genelgesi: Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldıYatırım yapacaklara önemli haber! Vatandaş ev yerine araba alıyor! "Çoğu arabalar ihtiyaç için alınmıyor!"
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. 55 yaş üstü vatandaşlar mesleki becerilerini gençler ile paylaştı

55 yaş üstü vatandaşlar mesleki becerilerini gençler ile paylaştı

Pendik Belediyesi tarafından çeşitli yaş gruplarındaki insanlar için Dijital Eğitim Alan Yetişkinlerin Mesleki Becerilerini Mentörlük Yoluyla Gençlere Aktarması Projesi gerçekleştirildi.

55 yaş üstü vatandaşlar mesleki becerilerini gençler ile paylaştı

Pendik Belediyesi tarafından Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik OrtaklıklarHibe Programı kapsamında “Dijital Eğitim Alan Yetişkinlerin Mesleki Becerilerini Mentörlük Yoluyla Gençlere Aktarması” Projesi kapsamında çeşitli yaş gruplarındaki insanlara eğitim verildi.

DENEYİMLERİNİ GENÇLERLE PAYLAŞTILAR

Pendik Belediyesi çeşitli yaş gruplarından bireylerin faydalanması amacıyla projelerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Hibe Programı kapsamında “TEaTIME - Transmission of Experience through Digitally Trained Senior Mentor to Mentees (Dijital Eğitim Alan Yetişkinlerin Mesleki Becerilerini Mentörlük Yoluyla Gençlere Aktarması)” projesinin pilot eğitimi Pendik Kent Konseyi'nde gerçekleştirildi. Proje kapsamında hazırlanan Mentörlük Eğitim Programı’nı test etmek üzere 55 yaş üstü emekli olmuş ve deneyimlerini gençlerle paylaşmak isteyenler 16–17 Mayıs bir araya getirildi ve eğitimin verimliliği ölçüldü.

ORTAK BİR EĞİTİM MODELİ OLUŞTURULDU

İspanya’da bulunan teknoloji firması Inercia Dijital, Polonya’dan Lodzi Üniversitesi ve Slovenya’dan bir Mesleki Eğitim Merkezi ortaklığı ile gerçekleştirilen projede her paydaş kendi ülkelerinde aynı eğitimi düzenleyerek ortak bir eğitim modülünün oluşmasına katkıda bulundu. 

55 yaş üstü vatandaşlar mesleki becerilerini gençler ile paylaştı55 yaş üstü vatandaşlar mesleki becerilerini gençler ile paylaştı55 yaş üstü vatandaşlar mesleki becerilerini gençler ile paylaştı55 yaş üstü vatandaşlar mesleki becerilerini gençler ile paylaştı

55 yaş üstü vatandaşlar mesleki becerilerini gençler ile paylaştı55 yaş üstü vatandaşlar mesleki becerilerini gençler ile paylaştı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT