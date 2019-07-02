55 yaşında güvenlik görevlisi olduğu üniversiteden mezun oldu

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezuniyet törenlerinde bu yıl yaklaşık 10 bin öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Törende PAÜ'de güvenlik görevlisi olarak çalışırken 55 yaşında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümünden mezun olan Durali Akkan büyük bir başarı örneği gösterdi.

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni programı PAÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 21-22-29 Haziran tarihlerinde üç gün süreyle düzenlenen törene Denizli Valisi Hasan Karahan ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere il protokolünden birçok davetli katıldı ve öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak oldu.Törende, Eski Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, oğlu Dr. Mehmet Uçar'a mezuniyet belgesini takdim ederek oğlu ile mezuniyet sevincini paylaştı.

55 yaşındaki güvenlik görevlisinden öğrencilere ders

PAÜ'de güvenlik görevlisi olarak çalışan 55 yaşındaki Durali Akkan, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümünden üçüncülükle mezun olarak hem çalışıp hem okumanın mümkün olduğunun bir örneği oldu.

Dereceye giren annelerinin mutluluğuna ortak oldular

PAÜ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programından yüksekokul ve program birincisi olarak mezun olan Reşika Sezgin Kaymakçı birincilik ödülü ve belgesini Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın elinden alırken kızı Selem Kaymakçı ve oğlu Erdi Kaymakçı annelerinin mutluluğuna ortak oldu.

Törende ayrıca bu yıl; Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü İkinci Öğretim (İ.Ö.) Programı, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü (İ.Ö.) ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü (İ.Ö.) ilk mezunlarını verdi.

Kaynak: İHA